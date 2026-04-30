"Tegobis": la intempestiva reacción de Jimena Monteverde al ver su cara en una milanesa

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Cuándo y dónde ver La cocina rebelde

El programa La cocina rebelde, encabezado por Jimena Monteverde, se puede seguir por la pantalla de eltrece de lunes a viernes desde las 14:45, dentro de la programación de la tarde del canal.

Además de su emisión en TV, quienes no puedan verlo en vivo también tienen la posibilidad de acceder a cada programa a través de la web oficial de eltrece y en su canal de YouTube, donde suelen compartir los episodios completos junto a los momentos más destacados y las recetas del día.