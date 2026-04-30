"Tegobis": la intempestiva reacción de Jimena Monteverde al ver su cara en una milanesa
La cocinera lanzó un comentario espontáneo al ver su imagen reflejada en un plato de milanesa, aunque también destacó la creatividad y el trabajo detrás de la preparación.
En una nueva edición de La cocina rebelde, Locho Loccisano recorrió un reconocido restaurante especializado en milanesas y realizó una exigente degustación de distintas versiones del clásico plato. Durante la recorrida, mostró varias propuestas llamativas, pero una en particular terminó robándose toda la atención en el estudio.
El notero sorprendió a Jimena Monteverde al presentar una milanesa muy especial: una réplica de su propio rostro hecha sobre el plato. La conductora no pudo contener la risa al verla y enseguida comenzó a señalar algunos detalles de la particular creación.
“Tengo el cuello jodido ahí. El cuellito tipo tortuga”, comentó entre risas. Luego, al seguir observando la figura, sumó divertida: “¿Tengo bigotes? Tengo como tegobis".
Después de ese momento, Locho decidió probar la curiosa preparación y comenzó degustando una de las partes más llamativas: la nariz. Más tarde, fue por más y tomó la milanesa con la mano para darle un mordisco directo.
“¡Ay, me comió la boca!”, exclamó Jimena al ver cómo el notero avanzaba sobre su versión comestible. Sin perder el humor, él respondió: “Es la mejor Jimena Monteverde que me comí en mi vida", aunque enseguida cerró con otra broma: “Y la única”
Cuándo y dónde ver La cocina rebelde
El programa La cocina rebelde, encabezado por Jimena Monteverde, se puede seguir por la pantalla de eltrece de lunes a viernes desde las 14:45, dentro de la programación de la tarde del canal.
Además de su emisión en TV, quienes no puedan verlo en vivo también tienen la posibilidad de acceder a cada programa a través de la web oficial de eltrece y en su canal de YouTube, donde suelen compartir los episodios completos junto a los momentos más destacados y las recetas del día.
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