"LOL: Last one laughing Argentina": revelan conductor y nuevos humoristas
Marcelo Tinelli será el nuevo anfitrión del reality de Prime Video que, oficialmente, regresa a la plataforma en noviembre. Los detalles.
Prime Video presentó las primeras imágenes oficiales de lo que será la tercera entrega de "LOL: Last One Laughing Argentina", el aclamado reality de comedia considerado uno de los formatos más extremos y exigentes del entretenimiento mundial. Según se dio a conocer de manera oficial, la nueva temporada desembarcará en el catálogo el próximo 20 de noviembre de 2026 de forma exclusiva, llegando a usuarios de más de 240 países y territorios.
El concepto del ciclo mantiene su premisa fundamental intacta: diez de las figuras más destacadas del humor nacional conviven encerradas dentro de una misma casa a lo largo de seis horas consecutivas. La meta compartida consiste en desplegar todo tipo de recursos para sacarle una risa a sus oponentes, mientras intentan sostener la seriedad absoluta de manera personal. Quien logre resistir sin soltar una sola carcajada se consagrará con el ansiado trofeo del certamen y obtendrá un premio económico de 20.000 dólares estadounidenses, los cuales serán donados a la fundación representativa del vencedor.
La gran novedad de esta edición pasa por la incorporación de Marcelo Tinelli al frente del formato. El icónico presentador asume el rol de anfitrión con el objetivo de tomar el control del hogar, aplicar el reglamento y someter a los participantes a situaciones extremas de presión para intentar quebrar sus defensas cómicas.
Para esta batalla por el trono de la risa, la producción convocó a un ecléctico grupo de referentes del espectáculo, las redes sociales y el teatro. El renovado elenco estará integrado por Belén Francese, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, Homero Pettinato, José María Listorti, Marti Benza, Mex Urtizberea, Mica Suárez y Sebastián Almada.
Todos ellos deberán recurrir a sus mejores rutinas, personificaciones y ocurrencias espontáneas con el único propósito de hacer estallar de risa a sus pares y evitar la eliminación a lo largo de la jornada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario