"LOL: Last one laughing Argentina": revelan conductor y nuevos humoristas

El concepto del ciclo mantiene su premisa fundamental intacta: diez de las figuras más destacadas del humor nacional conviven encerradas dentro de una misma casa a lo largo de seis horas consecutivas. La meta compartida consiste en desplegar todo tipo de recursos para sacarle una risa a sus oponentes, mientras intentan sostener la seriedad absoluta de manera personal. Quien logre resistir sin soltar una sola carcajada se consagrará con el ansiado trofeo del certamen y obtendrá un premio económico de 20.000 dólares estadounidenses, los cuales serán donados a la fundación representativa del vencedor.