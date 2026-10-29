Murió el cantante Juan Marcelo, histórico integrante del dúo Juan y Juan

Tras confirmarse la noticia, Juan Eduardo Carballo utilizó sus redes sociales para homenajear a su amigo y dupla histórica, recordando las décadas de trayectoria que forjaron a la par y el lazo inquebrantable que los unió desde sus inicios.

“Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última... tu mula se empacó. Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo”, expresó Carballo con profundo dolor.

Para finalizar, le dedicó unas palabras cargadas de emoción: “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… siempre juntos”.