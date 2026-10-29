Murió el cantante Juan Marcelo, histórico integrante del dúo Juan y Juan
El artista Juan Marcelo falleció a los 82 años y dejó un enorme legado. Fue la voz de grandes éxitos de los setenta y compuso cortinas musicales.
La música popular de la Argentina se encuentra de luto tras confirmarse que murió Juan Marcelo, reconocido cantante y compositor. El artista, que nació bajo el nombre de Enrique Raúl de Jesús en 1944, dejó una huella imborrable en la cultura nacional durante la década de los setenta.
El éxito de Juan Marcelo en la música y la televisión
A comienzos de la década del 70, formó junto a Juan Eduardo Carballo el icónico dúo Juan y Juan. Descubiertos en la costa atlántica por el productor Ricardo Kleinman, irrumpieron en la música beat argentina con canciones de melodías pegadizas y estribillos inmediatos que dominaron rápidamente las radios y los bailes populares.
Entre sus más grandes hits se destacan himnos populares como “Bailando en una pata”, “Balada para un gordo” y el clásico absoluto de las tribunas “Hay que alegrar el corazón”. Su inmensa trascendencia cruzó fronteras, llevándolos a participar del Primer Festival Latinoamericano de Nueva York, donde fueron galardonados por la composición del tema “Ahora que soy libre”.
La identidad artística del músico también brilló en la pantalla chica. Trabajó estrechamente con el histórico guionista Alberto Migré, componiendo canciones para telenovelas entrañables como “Rolando Rivas, taxista”, donde aportó el inolvidable tema central “Yo te quiero, nos queremos (Vivir enamorados)”. Su voz también inmortalizó la cortina de “El infiel” con la canción “Mi libertad, no”, e incluso exploró su faceta actoral integrando el elenco de “Amo y señor”.
La conmovedora despedida de su compañero
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Tras confirmarse la noticia, Juan Eduardo Carballo utilizó sus redes sociales para homenajear a su amigo y dupla histórica, recordando las décadas de trayectoria que forjaron a la par y el lazo inquebrantable que los unió desde sus inicios.
“Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última... tu mula se empacó. Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo”, expresó Carballo con profundo dolor.
Para finalizar, le dedicó unas palabras cargadas de emoción: “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… siempre juntos”.
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