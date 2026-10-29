Prime Video arrasa con una película de alta tensión: de cuál se trata y quiénes actúan

El grupo está integrado por Max, Sara, James, Greg y Adrienne, quienes buscan aprovechar sus últimos días juntos entre excursiones, música, fotografías y aventuras acuáticas.

Max es una joven de personalidad dominante que suele tomar las decisiones del grupo. Su mejor amiga, Sara, tiene un carácter más reservado y mantiene con ella una relación que comienza a mostrar algunas tensiones.

Durante una de las excursiones, Sara atraviesa una experiencia desagradable cuando sus compañeros la dejan atrás en una zona donde hay medusas, que terminan lastimándole las piernas.

Sin embargo, ese episodio será apenas el comienzo de una serie de acontecimientos mucho más peligrosos.

En busca de emociones fuertes, los jóvenes deciden adentrarse en un sistema de cuevas tailandés conocido como la Boca del Diablo, un lugar que esconde pasadizos oscuros y recorridos acuáticos de difícil acceso.

Acompañados por un guía, se aventuran por uno de los sectores más complicados y menos seguros del lugar, sin imaginar lo que los espera.

Pronto descubren que una criatura mortal los acecha debajo del agua, desplazándose de manera rápida y silenciosa.

Atrapados en un ambiente oscuro y sofocante, los protagonistas deberán encontrar una salida mientras el miedo, la desesperación y los conflictos personales amenazan con destruir la confianza que los une.

La película apuesta por una combinación de terror acuático, suspenso psicológico y escenas de supervivencia, con una amenaza que recuerda a las historias de tiburones y escenarios claustrofóbicos.

A medida que avanza la trama, cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, convirtiendo lo que debía ser una aventura entre amigos en una experiencia aterradora.

Reparto de Nunca debimos entrar

Uno de los atractivos de "Nunca debimos entrar" es su elenco juvenil, integrado por actores que participaron en reconocidas producciones cinematográficas y televisivas.

El reparto principal está conformado por:

Kathryn Newton como Sara: interpreta a la joven más tímida del grupo, cuya relación con Max atraviesa momentos de tensión. La actriz participó en películas como "Freaky", "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" y "Abigail".

Lana Condor como Max: interpreta a la líder del grupo, una joven decidida y controladora. Es reconocida por protagonizar la saga romántica de Netflix "A todos los chicos de los que me enamoré".

Nico Hiraga como James: interpreta al novio de Max. El actor participó en producciones como "Moxie" y "Booksmart".

Gavin Casalegno como Greg: forma parte del grupo de amigos que se aventura en las cuevas. Es conocido por su participación en la serie "El verano en que me enamoré".

Tommi Rose como Adrienne: interpreta a otra de las jóvenes que deberá enfrentarse a los peligros que se esconden bajo el agua.

La combinación de estos personajes permite desarrollar tanto los conflictos personales como las situaciones extremas que atraviesan durante la aventura.

Trailer de Nunca debimos entrar