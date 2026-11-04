Peajes en Argentina: qué cambia desde el 1° de enero de 2027 y cómo habrá que pagar

En las estaciones que funcionen exclusivamente con Free Flow, el cobro se realizará mediante la identificación automática del vehículo, por lo que será necesario contar con TelePASE.

La transformación fue establecida por el Gobierno mediante el Decreto 733/2025, que fijó el 31 de diciembre de 2026 como plazo para completar la implementación de sistemas automáticos en las rutas nacionales concesionadas. El cambio no supone necesariamente un aumento de las tarifas, sino una modificación en la forma de cobrar los peajes.