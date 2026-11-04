Peajes en Argentina: qué cambia desde el 1° de enero de 2027 y cómo habrá que pagar
El Gobierno avanza con la eliminación de las cabinas de cobro tradicionales en las rutas nacionales concesionadas. Qué pasará con TelePASE, los pagos electrónicos y el sistema Free Flow.
Los peajes en Argentina cambiarán a partir del 1° de enero de 2027. El Gobierno estableció un nuevo esquema de cobro para las rutas nacionales concesionadas que apunta a eliminar progresivamente las cabinas tradicionales y reemplazarlas por sistemas automatizados.
La medida forma parte de un proceso de modernización impulsado por el Ejecutivo y tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. El objetivo es agilizar el tránsito, reducir las demoras y avanzar hacia un sistema de pago electrónico.
Cómo se pagarán los peajes desde enero de 2027
El nuevo esquema contempla el uso de TelePASE, el dispositivo que se coloca en el parabrisas y permite que el sistema identifique al vehículo y cobre automáticamente el peaje. También habrá alternativas de pago electrónico mediante tarjetas de crédito o débito y billeteras virtuales en los tótems habilitados.
Además, se avanzará con la implementación del sistema Free Flow, que elimina las barreras y permite circular sin detenerse. Los vehículos serán identificados mediante cámaras y sensores instalados en pórticos.
Qué pasa si no tengo TelePASE
Los conductores que no cuenten con TelePASE podrán pagar mediante los medios electrónicos disponibles en las estaciones que tengan tótems habilitados. Sin embargo, cuando una estación tenga todas sus vías automatizadas y ofrezca ambas modalidades, quienes no tengan el dispositivo deberán abonar el doble de la tarifa.
En las estaciones que funcionen exclusivamente con Free Flow, el cobro se realizará mediante la identificación automática del vehículo, por lo que será necesario contar con TelePASE.
La transformación fue establecida por el Gobierno mediante el Decreto 733/2025, que fijó el 31 de diciembre de 2026 como plazo para completar la implementación de sistemas automáticos en las rutas nacionales concesionadas. El cambio no supone necesariamente un aumento de las tarifas, sino una modificación en la forma de cobrar los peajes.
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