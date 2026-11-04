Fabricantes de industria nacional rematan zapatos, sandalias, botas y zapatillas de marca a $5.000

La industria nacional del calzado: cierres, concursos preventivos e importaciones

La avalancha de productos importados —que en 2025 creció un 37,8% (51,7 millones de pares) sumado a la competencia de plataformas como Shein y Temu— está asfixiando al rubro. Las consecuencias ya son palpables:

El cierre de 240 fábricas y la alarmante pérdida de 10.000 puestos de trabajo (dejando apenas a 6.000 obreros formales en todo el país).

La histórica cadena Viamo se encuentra en convocatoria.

se encuentra en convocatoria. La prestigiosa marca Mary & Joe , que supo tener 32 locales, cerró meses atrás su última sucursal y fábrica.

, que supo tener 32 locales, cerró meses atrás su última sucursal y fábrica. La empresa propietaria de la marca Clara Barceló Shoes solicitó recientemente el concurso preventivo por deudas financieras que superan los $415 millones, rebajando un 60% sus precios y ofreciendo cuotas sin interés.

Agustín Amicone, titular del sindicato del calzado (UTICRA), sumó a este panorama la reducción horaria como variable de ajuste patronal: "Donde se trabajan 5 días se trabajan 4; si se trabajaban 9 horas se trabajan 6", advirtiendo que la industria formal se encuentra casi al borde de la extinción en la Argentina.