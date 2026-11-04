Fabricantes de industria nacional rematan zapatos, sandalias, botas y zapatillas de marca a $5.000
La crisis que atraviesa la industria nacional del calzado obliga a dueños de pymes a liquidar mercadería de primera calidad para saldar deudas y sobrevivir.
La fuerte caída del consumo está golpeando de lleno a la industria nacional del calzado, empujando a los fabricantes a tomar medidas drásticas para poder sostener sus estructuras. Numerosas fábricas que cuentan con marca propia han comenzado a rematar zapatos, sandalias, botas y zapatillas de primera línea a un precio irrisorio de $5.000.
Según informó la periodista Graciela Moreno, el objetivo de esta liquidación extrema no es la rentabilidad, sino la estricta necesidad de recaudar dinero en efectivo para afrontar el pago de sueldos, el inminente medio aguinaldo, alquileres, servicios y diversas deudas acumuladas.
Un local gigante en Morón: liquidación total a $5.000 y $10.000
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El ejemplo más claro de esta desesperada maniobra de supervivencia se vive en Morón, sobre la calle Carlos Pellegrini 847. Allí, un amplio comercio dedicado al calzado femenino (perteneciente a Lito Albano, creador de la cadena Luna Chiara) ofrece miles de pares de todos los talles sin ningún tipo de falla.
- Por $5.000 se consiguen sandalias y zapatillas de temporada.
- En las mesas de $10.000 se amplía considerablemente la variedad de modelos y tipos de calzado.
El panorama del sector, según el propio Albano, es desolador: el consumo se encuentra estancado y, a pesar de bajar los márgenes de ganancia al límite, las ventas actuales representan apenas el 50% de lo que se comercializaba durante 2023.
La industria nacional del calzado: cierres, concursos preventivos e importaciones
La avalancha de productos importados —que en 2025 creció un 37,8% (51,7 millones de pares) sumado a la competencia de plataformas como Shein y Temu— está asfixiando al rubro. Las consecuencias ya son palpables:
- El cierre de 240 fábricas y la alarmante pérdida de 10.000 puestos de trabajo (dejando apenas a 6.000 obreros formales en todo el país).
- La histórica cadena Viamo se encuentra en convocatoria.
- La prestigiosa marca Mary & Joe, que supo tener 32 locales, cerró meses atrás su última sucursal y fábrica.
- La empresa propietaria de la marca Clara Barceló Shoes solicitó recientemente el concurso preventivo por deudas financieras que superan los $415 millones, rebajando un 60% sus precios y ofreciendo cuotas sin interés.
Agustín Amicone, titular del sindicato del calzado (UTICRA), sumó a este panorama la reducción horaria como variable de ajuste patronal: "Donde se trabajan 5 días se trabajan 4; si se trabajaban 9 horas se trabajan 6", advirtiendo que la industria formal se encuentra casi al borde de la extinción en la Argentina.
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