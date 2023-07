La confesión de Lola Latorre sobre cómo se tomó que su mamá perdiera el Martín Fierro a la Mejor panelista

“Yo organicé una cena con las amigas y cuando llegó le hicieron una fiesta como si hubiera ganado. Me quería matar cuando no ganó, era merecido para mamá. Más allá del premio o el no premio es la mejor en lo que hace y estoy muy orgullosa de ella”, dijo la hija de Yanina, en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.