Lola Latorre padece SIBO: qué es y cuáles son sus síntomas

"No sé qué le pasa a mi pancita, me vengo sintiendo súper mal, ahora con Feli (por su novio) vamos a cenar y no sé qué comer, todo me cae mal", contó la joven en Instagram, durante su reciente y último viaje a Miami, en Estados Unidos. Dado este terrible malestar, es que decidió consultar con especialistas en la materia, quienes le diagnosticaron que padece Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado (SIBO, siglas en inglés de Small Intestinal Bacterial Overgrowth).

Apenada por haber estado unos días apartada de sus redes, la modelo explicó que estuvo "un poco desaparecida" porque, además de pasear y estudiar, no se sentía "nada bien" debido a esta dolencia que tuvo su explicación cuando se acercó a un centro de salud a realizarse el estudio correspondiente para detectar qué estaba sucediendo.

"Acabo de salir y me lo hice porque estoy teniendo muchísimos dolores de panza, se me hincha un montón, me cae mal todo lo que como y la estoy pasando mal. No sé que tengo o qué me cae así, pero literalmente todo me hace mal. Este estudio detecta un sobrecrecimiento bacteriano", contó a sus followers.

En este sentido, compartió cómo fue el proceso antes y durante el procedimiento: "Me venía sintiendo súper mal así que dije bueno voy a hacerme este estudio. Tuve que hacer 12 horas de ayuno y literalmente no podía ni comer ni tomar nada. Después te dan un líquido para tomar que es demasiado feo, te dan ganas de vomitar. Es horrible. Y te dan para hacerse un buche como si estuvieses en el dentista. Una vez que hacés eso empezás a soplar por tres horas, obvio no de manera consecutiva sino que podés parar, en un tubo que tiene una maquinita, no sin parar, obviamente. Entrás y a la media hora tenés que volver a soplar. Esperás y volvés. Así por tres horas con esos intervalos", relató.

Seguidamente, añadió detalles previos al resultado: "Tuve que hacer un ayuno de 12 horas y el día previo una dieta donde no podés comer ni lácteos, ni frutas ni verduras, ni legumbres, ni gaseosa, ni alcohol. Nada de nada. El previo es fiaca porque con la dieta no podés comer nada. Solo comí huevo y proteínas, carne y pollo. Aunque obviamente estoy contenta porque no hay nada mejor que conocerte, y con este estudio definitivamente sabré que tengo".

Finalmente, la it girl confirmó lo que temía: "El estudio que me hice el otro día que les había contado me dio positivo. SIBO positivo me dio, así que ahora empiecen a mandarme todas las dietas que tengo que hacer".

Debido al diagnóstico, la modelo cerró contando los pasos a seguir: "Mañana tengo una consulta con mi médico que me dirá qué hacer y además voy a ver a una nutricionista, que todavía no saqué turno con ninguna, pero para efectivamente poder hacer una dieta específica, eliminar los alimentos que tenga que eliminar y que me deje de pasar esto".

Qué es el SIBO y cuáles son sus síntomas

Son las siglas en inglés para "Small Intestine Bacterial Overgrowth” que significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado.

Este síndrome se describe por la anómala y excesiva presencia de bacterias en el intestino delgado que normalmente se encuentran en el intestino grueso, y se asocia a síntomas tales como: dispepsia, flatulencia, náuseas, hinchazón y dolor abdominal, fatiga, diarrea y estreñimiento.

En pacientes sanos, el intestino delgado proximal contiene cantidades relativamente pequeñas de bacterias debido a la acción del ácido gástrico, la válvula ileocecal, la acción de las enzimas pancreáticas y la motilidad del intestino delgado.