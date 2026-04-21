Lola rompió el silencio tras salir de Gran Hermano y confesó su crisis de pareja: “Él no me cuidó”

Sin embargo, la situación está lejos de resolverse. Según explicó, su novio niega lo ocurrido: "Él me niega todo, pero nunca me había pasado que me llegue algo así y por qué me pasa ahora. No es un tema que esté 100% resuelto. Las cosas le llegaron a mi mamá", confesó.

Por último, también se refirió al vínculo que generó dentro de la casa con Manuel Ibero: "Con Manu tuve una conexión muy fuerte ahí adentro. Tampoco me voy a hacer la negada. Ahí adentro los sentimientos se triplican. Ayer lloré todo el día, viendo los videos en los que Manu decía que me extrañaba".

El testimonio dejó en evidencia el impacto emocional que puede tener la salida del reality y cómo la vida fuera de la casa puede cambiar por completo en cuestión de horas.