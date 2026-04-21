Lola rompió el silencio tras salir de Gran Hermano y confesó su crisis de pareja: “Él no me cuidó”
La joven influencer contó que recibió mensajes, fotos y video y que aún no resolvió la situación con su novio.
Luego de su salida de Gran Hermano Generación Dorada, Lola Tomaszeuski reapareció públicamente y sorprendió al contar el duro momento personal que atraviesa. La joven estuvo en el stream de DGO y habló sin filtro sobre la situación que vive fuera de la casa.
Visiblemente afectada, explicó que al recuperar el contacto con el exterior se encontró con información que no esperaba: "Me llegaron muchas cosas, mucha información. Estuve muy triste el fin de semana por eso, por chicas que me hablaron", comenzó.
En ese sentido, detalló que todo ocurrió mientras ella estaba aislada en el reality: "Eran cosas que pasaron afuera, mientras yo estaba adentro", expresó, dejando en claro el impacto que tuvo enterarse de todo de golpe.
La ex participante también contó que recibió pruebas concretas que profundizaron su angustia: "Encontré mensajes, me hablaron muchas chicas, me mandaron muchas fotos y muchos videos. Lo hablaba con el psicólogo porque estuve muy mal".
Respecto a su relación, reveló que ya enfrentó a su pareja: "Le mandé un mensaje con todo lo que me enteré. Siento que él no me cuidó. Eran chats y videos en un boliche", afirmó, marcando su decepción.
Sin embargo, la situación está lejos de resolverse. Según explicó, su novio niega lo ocurrido: "Él me niega todo, pero nunca me había pasado que me llegue algo así y por qué me pasa ahora. No es un tema que esté 100% resuelto. Las cosas le llegaron a mi mamá", confesó.
Por último, también se refirió al vínculo que generó dentro de la casa con Manuel Ibero: "Con Manu tuve una conexión muy fuerte ahí adentro. Tampoco me voy a hacer la negada. Ahí adentro los sentimientos se triplican. Ayer lloré todo el día, viendo los videos en los que Manu decía que me extrañaba".
El testimonio dejó en evidencia el impacto emocional que puede tener la salida del reality y cómo la vida fuera de la casa puede cambiar por completo en cuestión de horas.
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