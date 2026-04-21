Confirman que habrá Gran Hermano 2027 con un importante cambio: "Ganas de volver a las fuentes"
Así lo aseguró el periodista Santiago Sposato vía streaming, al mismo tiempo que justificó la decisión de Telefe con que el reality "sigue siendo un éxito".
Mientras Gran Hermano Generación Dorada mantiene a los sobresaltos a sus fanáticos por los múltiples conflictos que se desataron en una casa donde abundan las celebridades e influencers, Santiago Sposato acaba de confirmar que "va a haber Gran Hermano 2027", aunque con un importante cambio respecto a la temporada actual.
En este sentido, el comunicador señaló que la producción del reconocido reality de Telefe "quiere volver a las fuentes, al casting de personas desconocidas". Ante la consulta de su compañera sobre por qué el canal de las pelotas no se toma una pausa con este certamen, Sposato fue categórico: "Porque sigue siendo un éxito".
Al aire de "Ya fue todo", el ciclo de streaming de la productora Jotax, Sposato agregó más detalles: "Bueno, este Gran Hermano se va a agarrar por ahora en septiembre del Masterchef de Wanda Nara que le está ganando hoy la pulseada al Bake Off de Vero Lozano. Y cuando termine ese Masterchef de Wanda Nara, que por ahora es el que está ganando la pulseada, se encadenaría con el comienzo del Gran Hermano 2027".
Finalmente, reiteró el deseo de la producción de Gran Hermano de retornar al formato original del reality: "Y volver a las fuentes, tienen ganas de... pusieron como ejemplo en una reunión que tuvieron, el casting del primer Gran Hermano de Del Moro, el de Marcos Ginocchio, el de Julieta Poggio, Nacho, va por ahí".
Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Bajo la conducción de Santiago del Moro, de domingo a jueves en la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Dejá tu comentario