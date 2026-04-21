Tras la eliminación de Martín y el abandono de La Maciel: qué pasa hoy martes en Gran Hermano
Tras un vertiginoso lunes de eliminación, la casa más famosa del país se prepara para una nueva gala donde las emociones estarán a flor de piel.
Gran Hermano Generación Dorada no da tregua: el reality de Telefe vive a los sobresaltos, gracias a las diversas personalidades que hoy integran la casa más famosa del país. Sin ir más lejos, este lunes Martín Rodríguez abandonó el juego por decisión del público y La Maciel se fue por decisión propia.
No obstante, la competencia sigue: Solange Abraham regresa tras su paso por "La Casa de los Famosos", que se emite por Estados Unidos, pero se filma en México.
Además, Luana Fernández es la nueva líder de la semana y eso podría cambiar de manera determinante la composición de la placa que se definirá este miércoles.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
El desconsolado llanto de la Zilli por la eliminación de Martín en Gran Hermano: "No quiero..."
El impacto más crudo de la eliminación de Martín se personificó en Yanina Zilli. La participante, vinculada estrechamente al eliminado y parte del grupo que encabeza Brian Sarmiento, protagonizó una crisis nerviosa en plena transmisión en vivo. Entre gritos y lágrimas, Zilli dejó en claro su resistencia a la partida de su compañero de ruta.
“No quiero que te vayas”, exclamó la joven con desesperación, una frase que fue captada por los micrófonos mientras el resto de los jugadores intentaba contenerla sin éxito. Las cámaras de la producción registraron cada instante de su llanto desconsolado, material que en cuestión de minutos inundó las redes sociales, convirtiéndose en el fragmento más compartido de la noche.
Con la partida de Martín Rodríguez y la baja imprevista de La Maciel, el mapa de poder en la "Generación Dorada" se ha vuelto a transformar. La salida de un perfil fuerte como el del deportista representa un duro golpe para la estrategia de su bando, dejando a los sobrevivientes en una posición de vulnerabilidad.
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