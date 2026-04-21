Tras la eliminación de Martín y el abandono de La Maciel: qué pasa hoy martes en Gran Hermano

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

El desconsolado llanto de la Zilli por la eliminación de Martín en Gran Hermano: "No quiero..."

El impacto más crudo de la eliminación de Martín se personificó en Yanina Zilli. La participante, vinculada estrechamente al eliminado y parte del grupo que encabeza Brian Sarmiento, protagonizó una crisis nerviosa en plena transmisión en vivo. Entre gritos y lágrimas, Zilli dejó en claro su resistencia a la partida de su compañero de ruta.

“No quiero que te vayas”, exclamó la joven con desesperación, una frase que fue captada por los micrófonos mientras el resto de los jugadores intentaba contenerla sin éxito. Las cámaras de la producción registraron cada instante de su llanto desconsolado, material que en cuestión de minutos inundó las redes sociales, convirtiéndose en el fragmento más compartido de la noche.

llanto yanina silly gh

Con la partida de Martín Rodríguez y la baja imprevista de La Maciel, el mapa de poder en la "Generación Dorada" se ha vuelto a transformar. La salida de un perfil fuerte como el del deportista representa un duro golpe para la estrategia de su bando, dejando a los sobrevivientes en una posición de vulnerabilidad.