Lollapalooza Argentina 2027: cuándo es, dónde queda y cómo comprar entradas
El Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene fecha, lugar y entradas a la venta. Contará con Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI, David Guetta y Queens of the Stone Age, entre otros grandes artistas.
El Lollapalooza Argentina 2027 se realizará durante tres jornadas consecutivas: viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027. La nueva edición volverá a reunir durante tres días a artistas internacionales y nacionales de distintos géneros, con una grilla que incluye figuras de la música urbana, el pop, el rock y la electrónica.
Entre los principales nombres anunciados aparecen Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y sombr.
Dónde es el Lollapalooza Argentina 2027
El festival tendrá lugar nuevamente en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Avenida Bernabé Márquez 700, San Isidro, provincia de Buenos Aires. El predio volverá a ser el escenario de las tres jornadas del festival, que contará con diferentes escenarios y propuestas durante cada día.
Cómo comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2027
Las entradas para el Lollapalooza Argentina 2027 se pueden comprar de manera online a través de AllAccess, que es el canal oficial habilitado para la venta. Actualmente, la organización informó que quedan los últimos 3 Day Pass de la Preventa 2, por lo que quienes quieran asistir a las tres jornadas todavía pueden adquirir sus entradas mientras haya disponibilidad.
El 3 Day Pass permite ingresar al festival durante los tres días: viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo. El precio varía de acuerdo con la etapa de venta y a medida que se agotan las localidades disponibles. Las entradas pueden abonarse con los medios de pago habilitados por la plataforma y también existe la posibilidad de acceder a hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa, según las condiciones informadas por la organización.
Además, los clientes de Mi Personal pueden acceder a un 15% de descuento, para lo cual deben solicitar previamente el código correspondiente desde la aplicación, siempre sujeto a disponibilidad.
Quiénes tocan en el Lollapalooza Argentina 2027
La edición 2027 tendrá una grilla encabezada por Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta. También forman parte del lineup Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y sombr, además de una amplia lista de artistas internacionales y argentinos.
Entre las presencias nacionales se destacan Dillom, Usted Señalemelo y Juana Rozas, mientras que también aparecen nombres como The Prodigy, Geese y Cage the Elephant, que amplían la propuesta musical del festival.
Cómo ver en vivo el Lollapalooza
La plataforma de streaming Flow va a volver a transmirtir en vivo el Lollapalooza para la Argentina, Uruguay y Paraguay.
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