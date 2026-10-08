Lollapalooza Argentina 2027: cuándo es, dónde queda y cómo comprar entradas

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Quiénes tocan en el Lollapalooza Argentina 2027

La edición 2027 tendrá una grilla encabezada por Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta. También forman parte del lineup Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y sombr, además de una amplia lista de artistas internacionales y argentinos.

Entre las presencias nacionales se destacan Dillom, Usted Señalemelo y Juana Rozas, mientras que también aparecen nombres como The Prodigy, Geese y Cage the Elephant, que amplían la propuesta musical del festival.

Cómo ver en vivo el Lollapalooza

La plataforma de streaming Flow va a volver a transmirtir en vivo el Lollapalooza para la Argentina, Uruguay y Paraguay.