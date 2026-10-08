Más allá de los headliners: las otras bombas del Lollapalooza Argentina 2027

El grupo de Nueva York viene construyendo una identidad difícil de encerrar en una etiqueta: post-punk, art rock, guitarras ásperas, grooves inesperados y una actitud que mira tanto al rock de los 70 como a la escena alternativa contemporánea. Es uno de esos nombres que conviene marcar en rojo y que pueden terminar siendo una de las grandes revelaciones del festival.

Cage the Elephant

Cage the Elephant llega con una trayectoria consolidada y una relación natural con los grandes festivales: guitarras, melodías reconocibles, canciones que funcionan a volumen alto y un frontman acostumbrado a convertir un escenario enorme en un lugar bastante más incómodo.

Su inclusión aporta esa dosis de rock alternativo que siempre resulta necesaria en un Lollapalooza. No necesita venderse como una rareza ni como una apuesta de futuro: llega con canciones, recorrido y oficio festivalero.

Dillom

Dillom llega al Lollapalooza Argentina 2027 atravesando una de las etapas más interesantes de su carrera. Si su nombre ya estaba instalado como uno de los grandes disruptores de la música argentina, “La nueva violencia” terminó de ampliar las coordenadas de un artista que hace tiempo dejó de entrar cómodamente en la etiqueta de trapero o músico urbano.

En esta nueva etapa conviven punk, rock, rap, electrónica, provocación y una sensibilidad deliberadamente incómoda. Dillom ya no aparece como una promesa que necesita demostrar que puede jugar en escenarios grandes: llega con un universo propio, una estética consolidada y canciones capaces de atravesar públicos que exceden largamente a la música urbana.

Juana Rozas

Entre los nombres argentinos de la grilla, Juana Rozas merece una mirada especial. Su propuesta se mueve en un territorio contemporáneo donde conviven pop y electrónica, con una sensibilidad muy ligada a la nueva generación de artistas.

En un lineup tan cargado de figuras internacionales, representa además esa otra función que cumple Lollapalooza: poner nombres en escenarios grandes antes de que necesariamente se conviertan en nombres grandes.

Usted Señalemelo

Usted Señalemelo llega a esta edición en otro momento de su historia. La banda mendocina ya construyó una carrera que excede ampliamente el circuito indie local, pero “Términos & Condiciones” funciona como una nueva estación dentro de esa evolución.

Hay un pulso electrónico que recorre el disco y que empuja a la banda hacia un lugar más nocturno, envolvente y bailable, sin abandonar su ADN de guitarras y melodías. Pero también aparece una sensualidad nueva, menos explícita que física: canciones que parecen moverse entre el deseo, el movimiento y cierta atmósfera de madrugada.

“Términos & Condiciones” encuentra a Usted Señalemelo jugando con texturas, cuerpos y ritmos, con una producción que por momentos parece pedir pista de baile y por otros vuelve a refugiarse en la canción. Es una evolución que no rompe con lo anterior, pero sí amplía el territorio de una banda que llega al Lollapalooza con bastante más que la etiqueta de “indie argentino”.

Cómo ver en vivo el Lollapalooza

La plataforma de streaming Flow va a volver a transmirtir en vivo el Lollapalooza para la Argentina, Uruguay y Paraguay.