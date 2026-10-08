Tini, del conflicto familiar al Lollapalooza: ¿el salto que marca una nueva etapa?

Es decir: la noticia del Lollapalooza no aparece sobre una artista que necesita demostrar que puede convocar gente. Tini ya lo hizo. Lo hizo en Argentina, lo hizo en España y lo viene haciendo en distintos mercados latinoamericanos. Lo verdaderamente interesante de esta confirmación es otra cosa: el lugar que el festival acaba de asignarle dentro de su propia arquitectura.

Tini Stoessel

De Metallica y Foo Fighters a Travis Scott y Charli xcx

Sería sencillo caer en el lugar común y recordar que por la posición de headliner del Lollapalooza Argentina pasaron artistas de la dimensión popular de Metallica y Foo Fighters, bandas cuya escala excede ampliamente cualquier etiqueta de género y que convierten su presencia en un acontecimiento masivo. Pero también hubo casos en los que el lugar de privilegio coincidió con momentos especialmente significativos de sus respectivas carreras.

Rosalía, por ejemplo, llegó al Lollapalooza Argentina 2023 en plena era Motomami, uno de los períodos creativamente más importantes de su trayectoria y el momento en el que terminó de consolidarse como una figura central del pop internacional. The Strokes, por su parte, encabezaron el festival en 2022 durante la gira de The New Abnormal, un disco que, para muchos, está sin demasiadas discusiones entre los mejores cinco álbumes publicados en lo que va de esta década.

Pero incluso esas comparaciones pueden resultar innecesarias porque alcanza con mirar el cartel de 2027. Tini comparte la categoría de headliner con Travis Scott y Charli xcx, dos artistas que representan, desde lugares muy diferentes, una escala internacional de primer orden.

Travis Scott es uno de los mayores fenómenos de convocatoria de la música urbana global. Su escala excede hace tiempo la categoría de artista estadounidense o de figura de una escena determinada: es un nombre capaz de convertir un recital en un acontecimiento internacional. Compartir con él la categoría de headliner implica que Tini ya no aparece simplemente como la gran figura argentina del cartel, sino dentro de una conversación global sobre artistas capaces de encabezar un festival de estas dimensiones.

Y algo parecido ocurre, aunque desde otro territorio musical, con Charli xcx. La británica atravesó con Brat una transformación que excedió el éxito de un disco para convertirse en fenómeno cultural, consolidándose como una de las figuras centrales del pop contemporáneo. Que Tini y Charli xcx aparezcan juntas en la línea superior del Lollapalooza 2027 no significa que sus músicas sean comparables —son mundos diferentes—, sino que el festival está colocando a ambas en un mismo nivel de jerarquía dentro de su programación.

Ahí aparece la verdadera novedad.

Tini llega al Lollapalooza después de atravesar un conflicto familiar que la obligó a revisar una parte fundamental de su propia historia profesional, mientras su carrera artística, paradójicamente, atraviesa uno de sus momentos de mayor expansión. Una artista que durante años fue observada bajo el prisma de Violetta, de Disney, del pop juvenil, de sus romances y de las discusiones alrededor de su figura pública ahora aparece en el cartel de uno de los festivales más importantes de la región compartiendo el escalón superior con Travis Scott, Charli xcx, The Killers y David Guetta.

La pregunta, entonces, no es solamente qué significa que Tini sea headliner del Lollapalooza Argentina 2027. La pregunta más interesante es si esta suma de acontecimientos representa el símbolo de una nueva etapa de su carrera.

Porque quizás lo más significativo no sea que Tini haya llegado al lugar que alguna vez ocuparon Metallica, Foo Fighters, Rosalía o The Strokes. Quizás sea que, después de tantos años de construir una carrera atravesada por distintas identidades, ahora el festival la está presentando sin necesidad de ningún apellido, ningún personaje y ninguna explicación adicional: simplemente como Tini, headliner.