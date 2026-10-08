Noa Kirel y Agustín Bernasconi presentan su nueva serie: "Si tenés un sueño que nada te limite"

Noa Kirel: “Primero que nada, puedes hacer todo y no importa de dónde vengas, quién eres, cuál es tu cultura, qué idioma hablas. Todo es posible. Para mi, entrar en este proyecto al principio me asustó mucho, me preguntaba cómo lo iba a hacer, cómo hablaré en un idioma distinto. Esto es un sueño para mi, pero no sé si puedo hacerlo y descubrí que yo puedo y que lo hice, así que este es el mensaje que quiero transmitir”.

Después, la actriz profundizó en aquello que la experiencia significó para ella y en la importancia de contar con personas que acompañen los procesos de transformación: “Es importante para mi decir que si tienes un sueño, todo es posible, no dejes que nada te limite. Esto es lo que descubrí sobre mí en este proyecto. Y segundo, el mensaje de la serie es que a veces necesitas a las personas adecuadas a tu alrededor. Eso te ayudará a descubrir quién eres y a encontrar tu voz y si tienes este entorno que realmente te apoya y está para ayudarte a creer en ti mismo puedes hacer todo, eso seguro”.

Agustín Bernasconi, en tanto, sumó: “Algo que puedo agregar un poco es que creo que hay algo acá de la búsqueda de la persona, del ser humano entre los 20 y los 30 que es cuando uno ya está un poco más madurando algunas cuestiones y empieza a acercarse preguntas de hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer en mi vida, cuál es el norte. Tampoco hay una edad para saber eso, porque uno puede ser mucho más grande y de repente que la vida pegue un volantazo y vas para otro lado, pero digo, hay algo en ese rango de edad, en la búsqueda que a los personajes les pasa muchísimo, a los nuestros con la música, a los demás con cosas de la vida, hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer y me parece que ahí está el punto clave de la historia".

"Cómo realmente detenerse a pensar qué es lo que te mueve dentro, qué queres ser y si queres ser cantante, bueno, atrevete a hacerlo, estudia, trata de mejorar y empeza a superar esos miedos que me parece que a esa edad son muy claves. Y también para mi un mensaje lindo que deja la serie es que, al fin y al cabo, para conectar con alguien, no necesariamente tenemos que compartir la misma ideología, no tenemos que compartir el mismo idioma, digo Noa llega a Buenos Aires y no sabe hablar español y se encuentra con un grupo de amigos que está super conectado y pasa algo porque hay una conexión que, sea la música, sea el compartir el día a día, pero hay algo que los conecta y creo que eso es un lindo mensaje también”, cerró el actor.