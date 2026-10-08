Noa Kirel y Agustín Bernasconi presentan su nueva serie: "Si tenés un sueño que nada te limite"
"Mirame así: el camino de Noa" se estrena en Prime Video este viernes 9 de octubre y, en exclusiva, sus protagonistas revelaron todos los detalles.
Hay encuentros que parecen escritos de antemano, pero que llegan justo cuando todo parece estar en contra. Mírame así: el camino de Noa parte de una de esas coincidencias capaces de cambiarlo todo: una atracción a primera vista entre dos personas que se conocen en el peor momento posible. La serie, que estrena este viernes en Prime Video y el sábado en América TV, tiene como protagonistas a Agustín Bernasconi y Noa Kirel, y construye alrededor de ellos una historia de romance que busca escapar de los lugares comunes del género para acercarse a las contradicciones de la vida real.
Sus personajes llegan al encuentro después de atravesar traiciones y heridas de relaciones anteriores, por lo que enamorarse no aparece como una solución mágica, sino como un nuevo riesgo: el de volver a confiar, sanar y permitirse ser vulnerable. A lo largo de sus 24 episodios, la ficción amplía esa historia de amor para hablar también de las búsquedas y los conflictos que atraviesan a una generación: la vocación, las crisis de identidad, la amistad, los vínculos tóxicos, las relaciones familiares complejas y la adicción al juego. El elenco se completa con El Purre Giménez, Kevsho, Caro Domenech, Agustina Benavides, Bianca Spinello, Mica Suárez, Jerónimo Bosia y Manuel Ramos, en una ficción coral que combina actuación, música y el universo digital contemporáneo.
Por eso, con el fin de entender un poco más sobre este desafío, Noa Kirel y Agustín Bernasconi hablaron en exclusiva con minutouno.com. Los actores no solo se refirieron al vínculo entre sus personajes y a los temas que atraviesa la serie, sino también a aquello que Mírame así: el camino de Noa terminó significando para ellos.
Para Noa, el proyecto implicó enfrentarse al desafío de actuar en un idioma diferente y descubrir que sus propios límites podían ser mucho más pequeños de lo que imaginaba. Para Agustín, en cambio, la historia propone una pregunta especialmente cercana a quienes atraviesan los veinte y los treinta: qué hacer con la propia vida y cómo encontrar el valor para ir detrás de aquello que realmente los mueve.
Entrevista completa a Noa Kirel y Agustín Bernasconi
Durante su entrevista, los actores revelaron distintos desafíos que atravesaron cuando llegaron a este proyecto, así como la relación que lograron entablar en todo el proyecto. En especial para Bernasconi quien trabajó con su grupo de amigos. A su vez, Agustín y Noa también hablaron de lo importante que tiene la serie detrás y cuál es su mensaje.
Noa Kirel: “Primero que nada, puedes hacer todo y no importa de dónde vengas, quién eres, cuál es tu cultura, qué idioma hablas. Todo es posible. Para mi, entrar en este proyecto al principio me asustó mucho, me preguntaba cómo lo iba a hacer, cómo hablaré en un idioma distinto. Esto es un sueño para mi, pero no sé si puedo hacerlo y descubrí que yo puedo y que lo hice, así que este es el mensaje que quiero transmitir”.
Después, la actriz profundizó en aquello que la experiencia significó para ella y en la importancia de contar con personas que acompañen los procesos de transformación: “Es importante para mi decir que si tienes un sueño, todo es posible, no dejes que nada te limite. Esto es lo que descubrí sobre mí en este proyecto. Y segundo, el mensaje de la serie es que a veces necesitas a las personas adecuadas a tu alrededor. Eso te ayudará a descubrir quién eres y a encontrar tu voz y si tienes este entorno que realmente te apoya y está para ayudarte a creer en ti mismo puedes hacer todo, eso seguro”.
Agustín Bernasconi, en tanto, sumó: “Algo que puedo agregar un poco es que creo que hay algo acá de la búsqueda de la persona, del ser humano entre los 20 y los 30 que es cuando uno ya está un poco más madurando algunas cuestiones y empieza a acercarse preguntas de hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer en mi vida, cuál es el norte. Tampoco hay una edad para saber eso, porque uno puede ser mucho más grande y de repente que la vida pegue un volantazo y vas para otro lado, pero digo, hay algo en ese rango de edad, en la búsqueda que a los personajes les pasa muchísimo, a los nuestros con la música, a los demás con cosas de la vida, hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer y me parece que ahí está el punto clave de la historia".
"Cómo realmente detenerse a pensar qué es lo que te mueve dentro, qué queres ser y si queres ser cantante, bueno, atrevete a hacerlo, estudia, trata de mejorar y empeza a superar esos miedos que me parece que a esa edad son muy claves. Y también para mi un mensaje lindo que deja la serie es que, al fin y al cabo, para conectar con alguien, no necesariamente tenemos que compartir la misma ideología, no tenemos que compartir el mismo idioma, digo Noa llega a Buenos Aires y no sabe hablar español y se encuentra con un grupo de amigos que está super conectado y pasa algo porque hay una conexión que, sea la música, sea el compartir el día a día, pero hay algo que los conecta y creo que eso es un lindo mensaje también”, cerró el actor.
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