Lorena Perelló llega a Argentina con una conferencia sobre energía y reveló cómo descubrió su don de médium

“Mi papá me dice: ‘Lorenita, ¿no hay nadie allí?’. Y yo le digo: ‘Pero sí, papi, mira, te está saludando’. Y ahí me di cuenta que lo que yo podía ver, sentir y escuchar no era lo mismo que veían, sentían y escuchaban mi familia”, recordó.

A partir de ese episodio, comenzó una etapa que describió como difícil. Según contó, durante su infancia y adolescencia no sabía cómo manejar esas percepciones y llegó a vivirlas con mucho temor.

“Viví, siempre digo, un calvario toda mi infancia y mi adolescencia”, expresó.

En aquel momento, sus padres intentaron ayudarla de distintas maneras, aunque no encontraban una explicación para lo que les contaba. A pesar de las dificultades, Perelló destacó que nunca se sintió desmentida ni juzgada por su familia.

“Ellos nunca me dijeron: ‘Lore, eso que estás diciendo no es real’ o ‘estás mal’. Ellos me envolvieron en amor, con tanto amor que es lo que hoy me sostuvo y me sigue sosteniendo para poder decir quién soy”, señaló.

Para la médium, ese acompañamiento fue fundamental en un camino que, según explicó, no siempre resulta sencillo de compartir con otras personas. “No es fácil decir que somos médium, por muchos juicios, creencias. Como es algo que no podemos ver, sentir y percibir, se malinterpreta y tenemos mucho Hollywood”, sostuvo.

El estudio de la espiritualidad y el apoyo que la ayudaron a comprender sus experiencias

Con el paso de los años, Perelló encontró una explicación a sus vivencias a través del estudio de la espiritualidad y la doctrina espírita. Cuando se mudó a General Pico, en La Pampa, para estudiar su profesión de maestra jardinera y maestra de grado, conoció a quien hoy es su marido, Matías.

Según relató, él tenía conocimientos teóricos sobre el espiritismo y pudo acercarle herramientas para comprender lo que ella experimentaba.

“Cuando yo le digo a Mati que realmente veo gente muerta, que me tocan, que buscan que les diga algo, que transmitir un mensaje, él me dice: ‘Pero yo sé quién sos vos. Vos sos médium, yo tengo los libros de lo que a vos te pasa’”, recordó.

Ese encuentro representó un punto de inflexión. Perelló explicó que conocer más sobre el tema le permitió dejar atrás parte del miedo y comenzar a desarrollar sus capacidades de otra manera.

“Muchas veces, como no entendemos lo que nos sucede, lo que nos pasa, nos asustamos, pero el conocimiento te da claridad, te da nitidez, te da seguridad”, afirmó.

A partir de entonces, comenzó a estudiar y a aprender sobre las habilidades psíquicas que, según su relato, había experimentado desde niña. Con el tiempo, se animó a compartir pequeños mensajes con las personas que se acercaban a ella.

También contó que, después de casarse y tener a sus dos hijos, conoció a quien identifica como su guía espiritual, una presencia que considera importante en su actual etapa de crecimiento personal y espiritual.

Cómo son las sesiones de mediumnidad que realiza Lorena Perelló

Uno de los aspectos centrales de su trabajo es el contacto con personas fallecidas, una práctica que, desde su perspectiva, puede acompañar a quienes atraviesan un duelo y necesitan encontrar consuelo.

“Es un reencuentro, es maravilloso porque ayuda muchísimo en aquel proceso de duelo que nosotros estamos atravesando”, explicó.

Perelló señaló que, en muchas ocasiones, la muerte llega de manera repentina y deja a los familiares sin la posibilidad de despedirse. Otras veces, quedan palabras pendientes, sentimientos que no pudieron expresarse o situaciones que las personas necesitan comprender para continuar con sus vidas.

“Las sesiones de mediumnidad son parte de ese proceso de duelo, nos ayudan a dar calma, a tener tranquilidad, a entender que nada termina, que todo se transforma, a crear un lenguaje con nuestro ser querido que ha trascendido a través de diferentes señales”, expresó.

Al describir cómo vive esos encuentros, aclaró que no sabe de antemano quién será la persona fallecida que transmitirá un mensaje. Según contó, puede ocurrir que alguien llegue con la intención de comunicarse con su madre y que, durante la sesión, aparezca otro familiar.

“Casi siempre es aquel ser querido que estoy necesitando, que estoy queriendo comunicar. Pero me ha surgido en algunas oportunidades que me han dicho: ‘Ay, yo quería hablar con mamá, pero vino papá’”, relató.

Para ella, esas situaciones pueden responder a la necesidad de expresar algo pendiente, pedir perdón o reconstruir un vínculo desde otro lugar.

Durante las sesiones, aseguró que percibe características físicas, formas de vestir y detalles de la vida de las personas fallecidas. También afirmó que, en ocasiones, recibe mensajes relacionados con acontecimientos que los familiares podrían vivir en el futuro.

De acuerdo con su experiencia, esos encuentros duran aproximadamente una hora y pueden ofrecer un espacio de tranquilidad a quienes participan. Se trata de una interpretación espiritual de la mediumnidad, una práctica que no cuenta con evidencia científica concluyente que demuestre la comunicación con personas fallecidas.

“La sanación no es ausencia de enfermedad, sino presencia de armonía”

Además de la mediumnidad, Perelló desarrolló una práctica centrada en la energía y en lo que define como procesos de autosanación. Según contó, su interés por esta área surgió a partir de sus propias experiencias y de la búsqueda de un mayor equilibrio personal.

“Más allá de ser un cuerpo físico, somos un cuerpo energético, somos energía y esa energía está en constante vibración”, sostuvo.

Desde su perspectiva, aprender a gestionar esa energía permite alcanzar una mayor coherencia entre los pensamientos, las palabras, las acciones y las emociones.

“Siempre digo que la sanación no es ausencia de enfermedad, sino presencia de armonía”, afirmó.

Perelló explicó que comenzó a trabajar con la energía que, según su relato, percibía durante sus experiencias espirituales y que luego decidió compartir esa práctica con otras personas.

“Empecé a utilizar esta energía de la cual yo conectaba para reparar y regenerar aquellas células que yo tenía inactivas y que estaba necesitando asistencia”, contó al describir su experiencia personal.

En ese recorrido, comenzó a realizar lo que denomina cirugías espirituales. Según relató, recibió testimonios de personas que aseguraban haberse sentido más tranquilas después de los encuentros y que describían una sensación de alivio.

A partir de esas experiencias, decidió profundizar en el trabajo con la energía y desarrollar propuestas para que otras personas pudieran explorar estas prácticas desde su propia perspectiva espiritual.

Es importante aclarar que las cirugías espirituales y las técnicas de activación energética no tienen eficacia médica demostrada y no deben sustituir los tratamientos ni las indicaciones de profesionales de la salud.

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Qué propondrá en su conferencia “Activación Celular”

El próximo martes 27 de octubre, Perelló llevará parte de su trabajo al Teatro El Nacional con una conferencia que, según adelantó, buscará que los asistentes puedan explorar su propia energía y conocer distintas herramientas de bienestar.

“Mi intención con esta conferencia es para que cada uno de nosotros aprendamos a manejar nuestra propia energía y poder participar activamente en nuestro propio bienestar”, explicó.

Durante el encuentro, hablará sobre la importancia del agua y el oxígeno para las células y propondrá actividades vinculadas con la percepción y la activación energética. Además, anticipó que habrá un momento de cirugías espirituales en vivo y una instancia dedicada a la activación celular.

“Vamos a vivir y sentir esta energía, cómo podemos administrarla, cómo podemos potenciar y activar cada una de las células”, señaló.

La propuesta también contempla que los asistentes se lleven agua fluidificada para continuar con la práctica después de la conferencia. Según explicó, su objetivo es que cada persona pueda incorporar esos ejercicios a su rutina y explorar formas de contribuir a su bienestar cotidiano.

En ese sentido, Perelló sostuvo que busca transmitir una mirada integral sobre el cuidado personal, aunque sus planteos sobre la activación celular y la regeneración mediante energía corresponden a sus creencias y no cuentan con respaldo científico suficiente como tratamientos para enfermedades.

“La vida continúa”: el mensaje de Lorena Perelló sobre la muerte y el duelo

En paralelo con su trabajo como médium, Perelló escribió La vida continúa, un libro en el que desarrolla su visión sobre la muerte y el vínculo con quienes fallecieron.

“Mi intención con el libro La vida continúa es hacerles saber a las personas que la muerte simplemente es una transición”, explicó.

Desde su perspectiva espiritual, la muerte representa el final de un ciclo físico, pero no de la existencia del alma. Por eso, busca transmitir la idea de que es posible encontrar nuevas formas de vincularse con los seres queridos a través de los recuerdos y de las señales que cada persona interpreta desde sus propias creencias.

“Lo único que dejamos es el cuerpo físico, biológico, que cumple un ciclo, pero que nuestra alma continúa su evolución en el mundo espiritual”, sostuvo.

La médium también hizo hincapié en la importancia de aprender a transitar el duelo y encontrar una manera personal de mantener presente a quienes ya no están.

“Tenemos que aprender de qué manera se van a conectar con nosotros, un nuevo idioma, una nueva forma de conexión”, señaló.

Y agregó: “Cuando logramos esa conexión, no sentimos que estamos alejados de ellos, sino que están más cerca de lo que nosotros pensamos”.

A través de su libro, Perelló busca acompañar a quienes atraviesan una pérdida y ofrecerles una perspectiva espiritual sobre ese proceso. También mencionó que su intención es abordar otras experiencias personales relacionadas con el bienestar físico, mental y emocional.