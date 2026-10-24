Incendio intencional destruyó la antigua residencia de Hitler en los Alpes y detienen a un sospechoso

El siniestro se desató durante la noche en la emblemática edificación ubicada a más de 1.800 metros de altura en Berchtesgaden. A pesar de las extremas condiciones climáticas signadas por fuertes ráfagas de viento y las primeras nevadas de la temporada, los equipos de bomberos desplegaron un operativo de gran escala que evitó víctimas fatales, aunque las pérdidas materiales en la estructura fueron prácticamente totales.