"El resto bien", la nueva serie de Flow que aborda la crisis de los 50 con Benjamín Vicuña

La dirección de Burman y Hendler es inteligente al elegir espacios domésticos saturados. La cámara está cerca, casi encima de los actores, capturando conversaciones superpuestas y el caos de una casa con cinco hijos. Es una serie de "capas", donde el sonido de una televisión de fondo o un niño gritando son tan importantes como el diálogo principal.

En conclusión, "El resto bien" es una serie que está "bien", valga la redundancia. Toca temas profundos con una naturalidad que se agradece y evita los golpes bajos, pero quizás se queda en la superficie de ese absurdo cotidiano sin terminar de arriesgarse hacia un lugar más disruptivo, como la profundización de temas como la andropausa. Es, quizás, un espejo interesante para los que rondan los cincuenta, una crítica válida al ritmo de vida actual y una oportunidad de ver a un Vicuña más maduro, aunque el espectador se quede con ganas de que, entre tanto caos, pase algo que realmente sacuda la estructura.