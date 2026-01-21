Los Beckham en guerra: cómo fue el "inapropiado" baile entre Brooklyn y Victoria en su boda con Nicola Peltz

Sin embargo, la preocupación de los protagonistas por evitar que las pruebas gráficas se filtren sugiere que el episodio fue, al menos, sumamente incómodo. Se sabe que Brooklyn Beckham “estaba mortificado y no quiere que el momento se haga público”. Gracias a los estrictos acuerdos de confidencialidad y la prohibición de teléfonos móviles durante la boda, la pareja confía en mantener el registro bajo llave. El material audiovisual fue descargado directamente en una computadora a la que solo ellos tienen acceso, y la empresa encargada de la filmación fue obligada por contrato a destruir cualquier copia adicional para asegurar que las imágenes nunca vean la luz.