Los Beckham en guerra: cómo fue el "inapropiado" baile entre Brooklyn y Victoria en su boda con Nicola Peltz
Brooklyn Beckham estalló contra su familia en un comunicado que se volvió viral, en especial cuando habló de un baile inapropiado de su madre. Los detalles.
A casi cuatro años de la celebración que unió a Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, los pormenores de aquel evento en abril de 2022 continúan generando un sismo mediático. Tras el reciente y explosivo comunicado del joven cocinero, en el cual acusó a su madre, Victoria Beckham, de haberle arrebatado el protagonismo del primer baile de casados de una forma "inapropiada", nuevos testimonios de testigos presenciales han comenzado a reconstruir lo que ocurrió en aquella fatídica pista de baile.
Según revelaron fuentes al medio Page Six, el conflicto se originó cuando el cantante Marc Anthony, amigo cercano de la familia Beckham, fue el encargado de presentar el momento estelar de la noche. Aunque el protocolo indicaba que la pareja recién casada debía inaugurar la pista, el artista llamó a Brooklyn junto a su madre. El informante detalló que “se suponía que sería el gran primer baile romántico. Fue planeado específicamente para Nicola y Brooklyn”, pero el músico invitó al escenario a “la mujer más hermosa de la sala”, refiriéndose explícitamente a la ex Spice Girl.
La descripción de la interacción entre madre e hijo dejó a los presentes en un estado de desconcierto absoluto. Testigos presenciales afirmaron que Victoria subió al estrado, abrazó a su hijo y “se acurrucó contra su cuello”. Las críticas no se hicieron esperar por parte de los asistentes, quienes consideraron que la diseñadora “estaba bailando con él de una forma muy inapropiada. Le arrebató ese momento a Nicola, es la pura verdad”.
El impacto emocional para la novia fue inmediato. Según los relatos, Nicola Peltz abandonó el salón entre lágrimas, mientras el sector de los invitados pertenecientes a los Beckham celebraba el gesto, dejando al lado de la familia Peltz en un gélido silencio. Al regresar a la fiesta, la actriz se mostró visiblemente afectada: “Tenía la cara hinchada. Finalmente bajó y estuvo triste toda la noche; fue muy doloroso”, relató una fuente cercana. Portales como TMZ añadieron que la interacción duró varios minutos y fue descrita por los asistentes como un comportamiento “más propio de una pareja que de una madre y su hijo”.
A pesar de la contundencia de estas acusaciones, existe una versión alternativa que intenta suavizar el escándalo. Otras fuentes consultadas aseguraron que no existió tal "secuestro" del momento y que la pareja ya había bailado previamente. Según esta postura, lo ocurrido fue simplemente un “baile familiar, básicamente”, negando cualquier tinte inadecuado en la actitud de Victoria.
Sin embargo, la preocupación de los protagonistas por evitar que las pruebas gráficas se filtren sugiere que el episodio fue, al menos, sumamente incómodo. Se sabe que Brooklyn Beckham “estaba mortificado y no quiere que el momento se haga público”. Gracias a los estrictos acuerdos de confidencialidad y la prohibición de teléfonos móviles durante la boda, la pareja confía en mantener el registro bajo llave. El material audiovisual fue descargado directamente en una computadora a la que solo ellos tienen acceso, y la empresa encargada de la filmación fue obligada por contrato a destruir cualquier copia adicional para asegurar que las imágenes nunca vean la luz.
