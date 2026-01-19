Brooklyn Beckham rompió el silencio y expuso el quiebre definitivo con su familia
En un descargo extenso y contundente, el hijo mayor de David y Victoria Beckham denunció actitudes que, según él, marcaron su vida durante años.
Brooklyn Beckham decidió dejar atrás el silencio y publicar un mensaje demoledor en el que expuso conflictos profundos dentro de su familia. Cansado de las versiones que circularon durante años, el joven negó estar manipulado por su esposa y aseguró que, por el contrario, recién ahora logró sentirse libre.
“La narrativa de que mi esposa me controla es completamente al revés. He sido controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido”, expresó.
En ese mismo sentido, explicó que su decisión de tomar distancia fue clave para su bienestar personal y emocional. “Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí, y he encontrado paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, sostuvo, marcando un quiebre definitivo con la lógica mediática que, según él, siempre primó en su hogar.
Uno de los pasajes más duros del descargo estuvo dirigido a Victoria Beckham. Brooklyn relató situaciones ocurridas en torno a su boda que, asegura, lo marcaron profundamente. “La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era de su sangre’ y ‘no era familia’”, reveló. Luego detalló un episodio que calificó como humillante: “Mi madre saboteó mi primer baile con mi esposa. Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario y, en lugar de mi baile romántico, mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Ella bailó de manera muy inapropiada sobre mí. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”.
El joven también acusó a sus padres de priorizar intereses comerciales por encima de los vínculos afectivos. “Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo lo demás. La ‘Marca Beckham’ es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en redes sociales”, afirmó. En esa línea, cuestionó la falta de apoyo de Victoria a una causa solidaria impulsada por Nicola: “La única vez que mi esposa pidió el apoyo de mi madre para salvar perros desplazados durante los incendios de Los Ángeles, mi madre se negó”.
Brooklyn aseguró que los conflictos no fueron aislados y que existieron intentos sistemáticos de interferir en su relación. “Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola a último momento”, contó, y agregó un dato aún más delicado: “Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que cediera los derechos de mi nombre. Mi negativa afectó el pago, y nunca me han tratado igual desde entonces”.
Hacia el final del mensaje, el hijo mayor del matrimonio Beckham fue tajante sobre su presente y su decisión de cortar vínculos. “He guardado silencio durante años, pero mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar”, explicó. Y concluyó sin dejar lugar a dudas: “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”. Según expresó, desde que tomó distancia, se siente “más aliviado y tranquilo”, enfocado únicamente en su matrimonio y en el futuro que eligió construir.
