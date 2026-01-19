Brooklyn Beckham rompió el silencio y expuso el quiebre definitivo con su familia

Brooklyn aseguró que los conflictos no fueron aislados y que existieron intentos sistemáticos de interferir en su relación. “Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola a último momento”, contó, y agregó un dato aún más delicado: “Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que cediera los derechos de mi nombre. Mi negativa afectó el pago, y nunca me han tratado igual desde entonces”.

Hacia el final del mensaje, el hijo mayor del matrimonio Beckham fue tajante sobre su presente y su decisión de cortar vínculos. “He guardado silencio durante años, pero mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar”, explicó. Y concluyó sin dejar lugar a dudas: “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”. Según expresó, desde que tomó distancia, se siente “más aliviado y tranquilo”, enfocado únicamente en su matrimonio y en el futuro que eligió construir.