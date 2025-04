Los duros comentarios que recibió Sebastián Graviotto tras su separación de Juana Repetto

Por su parte, Juana Repetto reveló en una reciente historia de Instagram que fue el pasado sábado cuando tomó la decisión de informar a sus hijos sobre la separación. A pesar de esto, en la publicación de Graviotto, que databa de tres días antes, no se mencionaba la ruptura, lo que generó más dudas entre los seguidores.

A raíz de la ola de comentarios, Sebastián no se expresó públicamente sobre su separación. Sin embargo, Juana decidió aclarar los motivos detrás de su decisión en un extenso descargo en sus redes. “Está medio país dándome el pésame, pero no es cierto, no estoy llorando ni deprimida”, expresó, con tono firme, la actriz.

En su explicación, Juana destacó que su ruptura no tuvo una causa escandalosa. “Lamento que no sea una separación jugosa, no pasó nada más que esto: dos personas que no funcionaban como pareja, nada más. No hubo terceras personas ni ninguna otra complicación”, indicó, dejando claro que la separación se debió a una incompatibilidad de pareja.

Juana también compartió cómo esta decisión impactó en sus hijos y subrayó que el bienestar de ellos fue su principal prioridad. “Estoy convencida de que esta es la mejor decisión para los chicos. Para que ellos estén bien, nosotros tenemos que estar bien. Lo estamos manejando lo mejor que podemos, con amor y firmeza, dejando de lado nuestras diferencias”, comentó con determinación.

Finalmente, la actriz expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo que había recibido en las últimas horas. “Es un proceso doloroso, difícil, lleno de momentos de angustia y frustración. Se cae todo lo que uno había idealizado para el futuro”, reflexionó. “Les agradezco de corazón por estar del otro lado”, concluyó, visiblemente agradecida por el respaldo de sus seguidores en este complicado momento.

juana repetto story.jpg