Los errores de Rodrigo Lussich a la hora de hablar del Rey Felipe VI y su familia

Errores históricos y de protocolo: de Felipe I a Felipe VI

Un especialista en monarquía no puede pasar por alto el error de nomenclatura cometido por el periodista, quien se refirió al monarca como "Felipe I". Esta confusión no es menor: Felipe I de Castilla, apodado "el Hermoso", reinó en el siglo XVI (1506). El actual Jefe del Estado español es Felipe VI, perteneciente a la dinastía Borbón. Confundir el numeral del Rey implica un desconocimiento básico de cinco siglos de historia y de la figura institucional actual.

Asimismo, Lussich presentó como "prueba" de la ruptura que el Rey ofreció su tradicional discurso de Navidad en soledad. Lo cierto es que, según se puede verificar en el archivo histórico y en el canal oficial de la Casa Real en YouTube, el Mensaje de Navidad es un acto institucional donde el Rey siempre aparece solo. Es un formato de comunicación directa del Jefe del Estado con la nación, donde la Reina y sus hijas nunca han tenido una participación activa frente al micrófono.

Embed - Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey 2014

Sin pruebas y con graves consecuencias ante una separación

Es fundamental remarcar que no existe evidencia alguna —ni fotográfica, ni documental, ni testimonial— que sustente un vínculo entre el Rey y Juliana Awada. En la vida de palacio, las especulaciones sin base son consideradas una afrenta a la estabilidad institucional.

felipe awada

En el hipotético y negado caso de una separación real, las consecuencias para la Reina Letizia serían drásticas según las capitulaciones matrimoniales y el protocolo de la Casa:

Tratamiento: Perdería de forma inmediata el tratamiento de Su Majestad y el título de Reina consorte.

Patria Potestad: Según los acuerdos firmados antes del enlace en 2004, en caso de disolución del matrimonio, la custodia y patria potestad de las hijas (mientras sean menores o dependientes de la estructura de la Corona) recaería exclusivamente en el Rey, garantizando la continuidad institucional.

Finalmente, el periodista incurrió en un error geográfico y residencial común. Afirmó que los Reyes residen en el Palacio de la Zarzuela, cuando en realidad ese edificio es el lugar de trabajo del Rey y residencia de los Reyes Eméritos. La Familia Real vive en el Pabellón del Príncipe, una residencia construida específicamente para Felipe VI a escasos kilómetros de la Zarzuela, manteniendo su privacidad separada de la sede administrativa de la jefatura del Estado, por lo que en Navidad cuando Lussich se encontró frente al Palacio, por eso las luces no estaban encendidas.