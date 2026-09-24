Los Harlem Globetrotters cumplen 100 años y llegan a Buenos Aires: cuándo y dónde verlos
El histórico equipo de básquet espectáculo celebra su centenario con una gira mundial que tendrá una parada en Argentina.
Los Harlem Globetrotters, uno de los equipos más reconocidos de la historia del básquet espectáculo, llegarán a Buenos Aires como parte de la gira internacional con la que celebran sus 100 años. El conjunto estadounidense ofrecerá un show cargado de básquet, acrobacias, humor y entretenimiento para toda la familia.
La presentación en Buenos Aires será el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 16, en el Estadio Obras Sanitarias. El espectáculo forma parte del denominado “100 Year Tour”, con el que los Globetrotters recorren distintos países para conmemorar el centenario de su fundación.
Durante el show, los espectadores podrán disfrutar de las tradicionales jugadas y trucos que caracterizan al equipo, además de volcadas, acrobacias, desafíos y diferentes momentos de interacción con el público. Como parte de la propuesta también estará presente el histórico duelo de exhibición frente a los Washington Generals.
Los Harlem Globetrotters llegan a la Argentina
La visita a Buenos Aires será parte de una gira por distintas ciudades argentinas. Los Harlem Globetrotters se presentarán entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, con funciones también en Santa Fe, Córdoba, Rosario y Junín.
La gira se enmarca en una celebración particularmente especial para la franquicia, que fue fundada en 1926 y construyó durante un siglo una identidad propia alrededor de la combinación entre básquet, espectáculo y humor.
A lo largo de su historia, los Globetrotters se convirtieron en una de las organizaciones deportivas estadounidenses más conocidas a nivel internacional, con presentaciones en numerosos países y generaciones de jugadores que llevaron sus tradicionales trucos con la pelota a distintos escenarios del mundo.
Entradas para ver a los Harlem Globetrotters en Buenos Aires
Las entradas para la función de Buenos Aires ya se encuentran a la venta. El espectáculo se realizará en el Estadio Obras Sanitarias y está pensado como una propuesta familiar, con una duración aproximada de dos horas.
La celebración del centenario incluirá además elementos especiales relacionados con los 100 años de la franquicia, entre ellos una camiseta conmemorativa y una pelota dorada desarrollada junto a Spalding.
De esta manera, Buenos Aires será una de las paradas de una gira especial para los Harlem Globetrotters, que durante 2026 celebran un siglo de historia llevando su particular combinación de básquet y entretenimiento a públicos de todo el mundo.
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