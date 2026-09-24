Los Harlem Globetrotters cumplen 100 años y llegan a Buenos Aires: cuándo y dónde verlos

A lo largo de su historia, los Globetrotters se convirtieron en una de las organizaciones deportivas estadounidenses más conocidas a nivel internacional, con presentaciones en numerosos países y generaciones de jugadores que llevaron sus tradicionales trucos con la pelota a distintos escenarios del mundo.

Entradas para ver a los Harlem Globetrotters en Buenos Aires

Las entradas para la función de Buenos Aires ya se encuentran a la venta. El espectáculo se realizará en el Estadio Obras Sanitarias y está pensado como una propuesta familiar, con una duración aproximada de dos horas.

La celebración del centenario incluirá además elementos especiales relacionados con los 100 años de la franquicia, entre ellos una camiseta conmemorativa y una pelota dorada desarrollada junto a Spalding.

De esta manera, Buenos Aires será una de las paradas de una gira especial para los Harlem Globetrotters, que durante 2026 celebran un siglo de historia llevando su particular combinación de básquet y entretenimiento a públicos de todo el mundo.