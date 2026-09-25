"El último gran golpe": Russell Crowe vuelve con un thriller criminal que recuerda al cine de los 80

Tampoco hay demasiada intención de modernizar esa fórmula. La película se siente cómoda con ese tono y hasta abraza algunas situaciones bastante absurdas, empezando por el ataque cardíaco de Manco relacionado con su consumo de Viagra. Borte sabe que hay humor en el personaje y no intenta convertir todo en un drama criminal solemne.

Donde sí exige un poco más de atención es en el guion. Hay varias líneas narrativas funcionando al mismo tiempo y llega un momento en el que nombres, traiciones e intereses empiezan a acumularse. Puede complicarse un poco seguir quién está engañando a quién, aunque los giros terminan siendo efectivos y algunos cambian bastante lo que creíamos saber.

Aaron Paul interpreta a Jeff, un profesor que termina involucrado en el robo a Manco después de ser presionado por un detective corrupto. Luke Evans aparece como un agente del FBI encubierto interesado en comprar el club y, cuando todas esas historias empiezan a mezclarse, la película encuentra varios de sus mejores momentos.

Crowe puede intimidar, putear, negociar con criminales o simplemente mostrarse cansado de tener que resolver problemas cuando lo único que quiere es vender todo e irse. No necesita hacer demasiado para sostener a Manco y probablemente ahí esté parte de la gracia del personaje: conoce este terreno y se mueve con comodidad.

“El último gran golpe” tiene vueltas de más y en algunos momentos se enreda sola, pero me resultó más que entretenida. No me molestó que Manco recuerde a otros personajes de Crowe ni que la película tenga ese aroma a cine de otra época; de hecho, buena parte de lo que disfruté viene justamente de ahí.

Hay algo muy simple en ver a un grupo de personajes alrededor de un montón de dinero mientras cada uno intenta engañar al resto. “El último gran golpe” aprovecha esa fórmula, suma varias vueltas de guion y le entrega el centro de la escena a un Russell Crowe que sigue sintiéndose cómodo haciendo de tipo duro.

“El último gran golpe” ya se encuentra disponible en los cines argentinos.