Violento robo a Bobby Flores en su casa de Saavedra: tres ladrones lo golpearon y maniataron a sus hijos
El conductor radial fue sorprendido por tres asaltantes en su vivienda. Terminó con un traumatismo de mandíbula y su esposa con un shock nervioso.
El conductor radial Roberto "Bobby" Flores sufrió este jueves un hecho de inseguridad en su casa del barrio de Saavedra junto a su esposa y dos hijos. Tres ladrones entraron sin forzar la puerta, lo golpearon en el rostro y lo ataron junto a los otros integrantes de su familia.
Según la Policía de la Ciudad, Flores fue encerrado junto a su esposa y sus hijos de 21 y 16 años en las habitaciones de la casa por los tres ladrones que ingresaron con capuchas, ropas oscuras y guantes.
Una vez que los ladrones se retiraron del domicilio, fue el propio Bobby Flores quien llamó al 911 para alertar sobre lo ocurrido.
Cuando los agentes policiales de la Comisaría Vecinal 12 A llegaron al inmueble, se encontraron con Flores con un fuerte traumatismo en el rostro y con los otros integrantes con secuelas también del dramático momento que les tocó vivir.
Minutos después, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a los cuatro integrantes de la familia en el lugar, sin que fuera necesario realizar traslados.
El conductor, por su parte, presentó un cuadro hipertensivo y un traumatismo en la mandíbula. Su esposa, de 55 años, recibió un control clínico. En tanto, sus hijos, de 16 y 21 años, tenían traumatismos y edemas en las manos tras haber sido maniatados.
En el marco de la investigación, la Policía de la Ciudad comenzó a relevar imágenes de cámaras públicas y privadas de la zona para reconstruir la secuencia del asalto e identificar a los autores.
Interviene en el caso, la Fiscalía de Saavedra-Núñez, a cargo del doctor José María Campagnoli, quien dispuso que sean relevadas las cámaras de seguridad de la zona para identificar y dar con los responsables del robo.
Bobby Flores: "Me dieron duro"
El periodista relató el trauma que vivió en su casa con su familia y dijo que los ladrones se llevaron dinero y su teléfono celular, entre otros objetos materiales.
"Fue a la mañana, me despertó un señor con malos modos, me cagó a trompadas, agarró a los chicos y listo, no pasó nada. Se llevaron cosas que se recuperan. Nadie sabe nada, eran tres y creo que alguno estaba afuera. La familia está bien y la casa es un quilombo, pero son cosas que pasan. Me dieron duro", expresó Flores en rueda de prensa desde la puerta de su casa antes de ir a la comisaría a radicar la denuncia.
Al ser consultado sobre lo faltante, el conductor precisó que "se llevaron guita" y su celular. Además, contó que el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, se comunicó con él.
"Me dijo que se iban a ocupar del tema", agregó Flores sobre su conversación con el funcionario porteño.
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