Violento robo a Bobby Flores en su casa de Saavedra: tres ladrones lo golpearon y maniataron a sus hijos

El conductor, por su parte, presentó un cuadro hipertensivo y un traumatismo en la mandíbula. Su esposa, de 55 años, recibió un control clínico. En tanto, sus hijos, de 16 y 21 años, tenían traumatismos y edemas en las manos tras haber sido maniatados.

En el marco de la investigación, la Policía de la Ciudad comenzó a relevar imágenes de cámaras públicas y privadas de la zona para reconstruir la secuencia del asalto e identificar a los autores.

Interviene en el caso, la Fiscalía de Saavedra-Núñez, a cargo del doctor José María Campagnoli, quien dispuso que sean relevadas las cámaras de seguridad de la zona para identificar y dar con los responsables del robo.

Bobby Flores: "Me dieron duro"

El periodista relató el trauma que vivió en su casa con su familia y dijo que los ladrones se llevaron dinero y su teléfono celular, entre otros objetos materiales.

"Fue a la mañana, me despertó un señor con malos modos, me cagó a trompadas, agarró a los chicos y listo, no pasó nada. Se llevaron cosas que se recuperan. Nadie sabe nada, eran tres y creo que alguno estaba afuera. La familia está bien y la casa es un quilombo, pero son cosas que pasan. Me dieron duro", expresó Flores en rueda de prensa desde la puerta de su casa antes de ir a la comisaría a radicar la denuncia.

Al ser consultado sobre lo faltante, el conductor precisó que "se llevaron guita" y su celular. Además, contó que el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, se comunicó con él.

"Me dijo que se iban a ocupar del tema", agregó Flores sobre su conversación con el funcionario porteño.