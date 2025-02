Los mejores memes por la jugada de Chiara en Gran Hermano

La red explotó a favor de la jugadora de Gran Hermano

Una vez que tuvo sus ideas resueltas, expuso su posición: “Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. No puedo arriesgarme en seguir confiando en Nano. Tengo miedo aunque le creo que viene a jugar, pero yo no sé qué vas a hacer y no sé si te vas a desenfocar o no. Así que le quiero dar la oportunidad a Renato”, comunicó Chiara.

Despechado, Giuliano, quien segundos antes había prometido "basta de mujeres", lanzó "estoy enamorado de Jenifer", esto le valió el repudio total de los televidentes a través de la red.

Tras revelar que elegía a Renato sorbe Giuliano, la red explotó en elogios hacia Chiara, mencionando que había elegido respetarse y valorarse -palabras que su familia le hizo llegar a través de Santiago del Moro en una cena- en vez de caer en la seducción de Giuliano, quien jugó con ella en la casa tras la primera salida de Jenifer.

"La manipulación que acaba de hacerle Guliano a Chiara" "Lo que acaba de ganar Chiara es increíble" "Momentazo nos está dando Chiars" "Al final Chiara eligió valorarse" "La cobra viendo orgullosa como te cobras todo" "Oficialmente te convertiste en la cobra", fueron algunos de los comentarios en la red social X.

la manipulación que acaba de hacerle giuliano a chiara en vivo es asquerosa MACHITO DE MIERDA #GranHermano

Chiara definioooo y eligió a Renato para que vuelva a la casa de Gran Hermano.... #GranHermano #GranHermano2025 #GranHermanoAr

Las chicas cuando Chiara eligió a Renato y humilló en vivo al pelotudo que la uso y lastimó #GranHermano

MIRA EL MOMENTAZO QUE NOS ESTÁ DANDO LA HIJA DE PVTA DE CHIARA

WE WON #granhermano

WE WON #granhermano pic.twitter.com/7oQrpLAg9k — sissi (@sisshg) February 5, 2025