Los mejores momentos de los VMAs 2024: de Taylor Swift a Karol G

chappell roan premios mtv

Taylor Swift aprovechó su triunfo para que la gente vote

Taylor Swift, la artista más nominada con un total de 12 consideraciones, fue obviamente la más ganadora de la noche, con 7 trofeos, incluyendo Video del Año por Fortnight, con la colaboración del rapero Post Malone. Cabe señalar que el audiovisual fue dirigido por ella misma y contó con los coprotagonistas de la película de La Sociedad de los Poetas Muertos (1981), Ethan Hawke y Josh Charles.

En este sentido, Swift superó el récord de Beyoncé de premios MTV Video Music Awards ganados, con 30 astronautas, frente a los 25 de la ex Destiny's Child.

Taylor Swift baila con Karol G

Durante la actuación de Karol G interpretando Si antes te hubiera conocido, la colombiana ha puesto de pie a todo el público del recinto al ritmo de merengue. Y Taylor Swift no ha sido la excepción.

En uno de los estribillos de la canción, La Bichotase ha recorrido el escenario hasta llegar al sitio de la estadounidense. Juntas han estado bailando durante unos segundos, y las redes sociales no han podido evitar comentar el baile de la estadounidense, quien se movía de lado a lado con la falda de su vestido agarrada.

Embed Karol G ha puesto a bailar merengue a la mismísima Taylor Swift AAAAAAA pic.twitter.com/23w3vji4Ld — Karol G Stats (@KarolGWW) September 12, 2024

karol g premios mtv Karol G en la alfombra de los premios Video Music Awards 2024 (VMA).

Orlando Bloom entrega un premio a Katy Perry

Katy Perry ha sido reconocida en la gala con el premio MTV Video Vanguard, el cual reconoce las contribuciones a la cultura popular a través de videoclips. Su marido Orlando Bloom fue el encargado de entregarle el reconocimiento sobre el escenario, y ambos protagonizaron el momento más romántico de la noche al darse un apasionado beso.

katy perri premios mtv

Todas las referencias a Britney Spears

Britney Spears ha sido una de las sorpresas de la noche. Aunque la artista no ha acudido a la gala, la de Toxic ha sido una de las protagonistas gracias a los numerosos homenajes que le han rendido otras artistas durante la entrega de premios o la alfombra roja.

Por ejemplo, la presentadora y cantante Megan Thee Stallion rememoró su incónica aparición con una serpiente, mientras la artista Tate McRaereinterpretó uno de los looks más conocidos de Britney Spears, el cual llevó en la gala de los MTV VMAs de 2001.

Embed yes megan thee stallion paying homage to britney spears with a snake! #vmas

pic.twitter.com/OR4R5IEefD — 2000s (@PopCulture2000s) September 12, 2024

megan thee stallion premios mtv Megan Thee Stallion en la alfombra de los premios Video Music Awards 2024 (VMA).

Sabrina Carpenter besa a un alien

La joven estrella Sabrina Carpenter ha conseguido el premio a canción del año por Espresso, una de las canciones indiscutibles de este verano a nivel global. La estadounidense se ha subido al escenario junto a un alien y varios astronautas para interpretar tres de sus últimos grandes éxitos, entre ellos Espresso. A él, se han sumado Please Please Please y su reciente sencillo Taste.

Embed SABRINA CARPENTER THE ICON YOU ARE WOAHHH SHE CHEWED #VMAs pic.twitter.com/3BVa0hIJDR — (@beyoncegarden) September 12, 2024

Durante una de las transiciones entre canciones, Carpenter ha sorprendido a todo el público al besar al alien que recorría el escenario bailando junto a ella. El momento ha sido increíble: justo después de que el alien estuviera besando a uno de los astronautas, la artista ha pronunciado un verso muy oportuno de Taste: "I know I’ve been known to share" (en español, "sé que he sido conocida por compartir"). Y justo después: un beso apasionado entre Sabrina Carpenter y el alien.