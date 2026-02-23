Los memes de la presentación de Gran Hermano Generación Dorada
Arrancó la nueva edición del reality más famoso del país y las redes sociales explotaron con memes y reacciones de todo tipo.
El inicio de Gran Hermano Generación Dorada desató una verdadera avalancha de ingenio en las redes sociales, donde los memes se convirtieron en los protagonistas indiscutidos de la noche.
Desde el primer minuto de la gala, los usuarios de X y TikTok inundaron las plataformas con bromas sobre los perfiles de los ingresantes, las comparaciones físicas con participantes de ediciones anteriores y las reacciones exageradas de Santiago del Moro ante cada anuncio.
La velocidad de los internautas no dio tregua: apenas un participante cruzaba la puerta, ya circulaban ediciones cómicas sobre su vestuario o sus declaraciones en el clip de presentación.
Este fenómeno digital confirma que el reality se juega tanto dentro de la casa como en la pantalla secundaria de los espectadores. Este lunes, la "comunidad tuitera" ha dejado claro que su ácido sentido del humor es una parte esencial de la experiencia de Gran Hermano, transformando cualquier pifia o comentario de los concursantes en una tendencia nacional en cuestión de segundos.
Los memes de Gran Hermano Generación Dorada
