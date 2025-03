Los mensajes que recibió Camila Mayan luego de que Alexis Mac Allister y Ailén Cova anunciaran la llegada de su primer hijo

Alexis y su novia publicaron un video para contarle al país que tendrán una beba y muchas personas corrieron al perfil de la integrante de Patria y Familia (Luzu), donde le dejaron mensajes de todo tipo. Aunque reinó el apoyo, también hubo comentarios hirientes. “Acá venimos a bancarte siempre”, “No hay que bancarla porque quiere plata fácil haciéndole juicio al ex”, “El Colo y su mujer serán muy felices”, “Siempre del Club Atlético Cami Mayan”, “Espero que en este momento tengas a alguien que te abrace y seas muy feliz”, “A veces le entregamos nuestro amor a las personas equivocadas”, le dijeron. Por el momento, la joven no emitió opinión sobre la noticia que sacudió a la familia del campeón del mundo con la Selección.

Cami Mayan habló del conflicto legal con Alexis Mac Allister

Horas antes de haber trascendido la noticia de la paternidad de Alexis Mac Allister, Cami Mayan se refirió al proceso judicial que atraviesa con su ex. Ella demandó a su expareja para exigir una compensación financiera por los años que vivieron juntos en Inglaterra. “Está en proceso, no hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido. Esperando”, dijo en LAM.

Entre sus reclamos, Mayan asegura que el deportista nunca le envió unas cajas que ella había dejado en la casa que compartían en Inglaterra antes de la separación. En ese momento, el joven minimizó el valor de esas pertenencias y no se las quiso enviar. “¿Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no? Lo que para mí es importante, es importante. Lo que para vos es importante no te voy a juzgar, es tu vida y tus valores”, disparó la influencer.