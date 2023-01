Kike Teruel se va de Los Nocheros: "No voy a seguir cantando"

Horas más tarde, el cantante hizo un vivo de Instagram y explicó un poco más su decisión. “Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé”, comenzó el artista.

Y, agregó: “Me voy en un gran momento de mi vida. Es un momento adecuado para hacer esto. El grupo está muy bien, el 2022 fue espectacular. Y estoy bien con los chicos, tengo excelente relación con Mario, Alva y Rubén”.

https://twitter.com/CaroMagnalardo/status/1617285303068139521 Kike Teruel, integrante histórico de Los Nocheros, anunció que dejará el grupo musical. pic.twitter.com/WrvSwSdgNl — Caro Magnalardo (@CaroMagnalardo) January 22, 2023

“Hace rato me quería ir… es como jugar en un equipo y dar pases nada más, no ir al frente, y yo siempre fui de ir al frente”, explicó.

Además, Teruel lanzó una impactante afirmación que da cuenta de la importancia total de su partida: “Yo me hice con Los Nocheros, mi voz queda ahí. No voy a seguir como solista, no voy a seguir cantando”.

La noticia llamó la atención de los seguidores y los fans del grupo sobre todo porque se viraliza a pocos días de que Los Nocheros se presenten en el tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín el próximo miércoles 25 de enero.