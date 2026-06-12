Amalia Granata fulminó a Juanita Tinelli tras la denuncia a su ex: "Tiene problemas psicológicos"

Y añadió Amalia: "Ahí ella se pone un poco nerviosa y ella lo resguña a él. Él tiene rasguños de ella y él decide irse del boliche. De hecho, él se entera hoy a la mañana cuando sale todo esto de la denuncia porque él se va para que esto no sea un escándalo. Él niega haberle pegado".

En este sentido, la legisladora provincial agregó: "Él no le pegó y, de hecho, la familia de él está tranquila porque hay cámaras".

La teoría de Amalia Granata sobre Juanita Tinelli: "Problemas psicológicos o psiquiátricos"

Y sostuvo: "Lo único físico que hay es que ella lo rasguñó a él en la discusión y él se retira justamente por este motivo. Esa es una relación tóxica chicos. Tinelli también lo sabe. Y Tinelli ha hablado también con la familia de Bauti. Ella tiene problemas psicológicos que nadie habla. Yo entiendo que no quieran hablar porque es complicado".

"Es la vida que ella hoy hace pública también. Entonces ella está ensuciando a una persona de bien que tiene una familia de bien, una familia trabajadora que nunca tuvo ningún problema y lo está ensuciando con un tema nada menos tan sensible como la violencia de género", acotó la diputada.

E insistió: "Entonces también hablemos de que esta chica por sus problemas psicológicos o psiquiátricos diría yo, arma este tipo de mentiras, que ya la armó con Scaglione, el dueño de los medios, que una falsa denuncia ensuciando también a una persona de bien. Ahora lo hace con este chico con la violencia de género".

"Chicos, todo bien, pero mueren muchas mujeres por día y que ella hoy tenga una custodia sobre una falsa denuncia porque ni siquiera ella quiso dejarse revisar. Dijo que se iba a guardar durante dos días, que no iba a hablar con nadie. Entonces no frivolicemos este tema que es tan grave y tan sensible en nuestro país y dejemos de ensuciar", cerró.

granata contra juanita