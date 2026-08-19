Los protagonistas de la película "Tu corazón será destrozado" revelan un dato inédito solo para Argentina
Daniel Vegas y Veronika Zhuravleva hablaron en exclusiva sobre el próximo lanzamiento de BF, "Tu corazón será destrozado" y revelaron un detalle inédito.
El auge de la ficción juvenil contemporánea ya no busca la idílica y perfecta historia de amor de antaño. En un panorama cultural dominado por narrativas de alta intensidad y relaciones complejas, las audiencias conectan profundamente con relatos donde el romance no nace de la idealización, sino de las grietas compartidas.
El gran atractivo de estas producciones reside en la búsqueda del refugio emocional: la premisa de cómo dos personas pertenecientes a universos opuestos, ambas rotas y marginadas a su manera por su entorno, logran cruzar sus caminos para construir un espacio seguro donde sobrevivir al caos de la adolescencia.
Esta es la columna vertebral de Tu corazón será destrozado (Your Heart Will Be Broken), la adaptación cinematográfica de la novela de la autora Anna Jane que llega a las salas de cine este 20 de agosto. Lejos del tono liviano de la comedia romántica tradicional, la película se sumerge en una atmósfera más oscura y visceral articulada a través del popular tropo del fake dating.
La historia sigue a Polina, una joven vulnerada que intenta pasar desapercibida mientras sufre el hostil acoso escolar de sus nuevos compañeros, y a Bars, el estudiante más temido y enigmático del colegio.
Lo que inicia como un acuerdo incómodo de protección mutua bajo reglas estrictas se convierte en una alianza emocionalmente adictiva. Entre el deseo, la dependencia y el miedo al abandono, dos personajes marcados por el aislamiento descubren que su vínculo es, en realidad, el único lugar seguro que les queda para resistir.
Para desglosar la intensidad detrás de este pacto de protección y vulnerabilidad, hablamos en exclusiva con sus protagonistas, Daniel Vegas y Veronika Zhuravleva.
En una charla íntima, los jóvenes intérpretes que dan vida a Bars y Polina reflexionaron sobre la importancia de abordar temáticas como el bullying escolar y la salud mental sin edulcorantes, destacando cómo el romance entre sus personajes evoluciona desde el control y la distancia defensiva hacia un refugio genuino de contención mutua en el que ambos aprenden a sanar.
La entrevista completa con Daniel Vegas y Veronika Zhuravleva
Llenos de ilusión y alegría por hablar por primera vez con Argentina, los actores de "Tu corazón será destrozado" revelaron detalles exclusivos de cómo fue construir dos personajes rotos, así como repletos de amor cuando encuentran y descubren que hay amores que no lastiman. Además, por si esto fuera poco, Daniel Vegas reveló un detalle inédito sobre Bars, su personaje, explicando el verdadero significado de la palabra en ruso.
La historia, además, tiene un punto a favor que es cómo habla de Polina y su crecimiento emocional, teniendo en cuenta el final de la historia que le hace honor al nombre: destroza el corazón. No te pierdas todos los detalles en la nota.
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