Los protagonistas de la película "Tu corazón será destrozado" revelan un dato inédito solo para Argentina

Para desglosar la intensidad detrás de este pacto de protección y vulnerabilidad, hablamos en exclusiva con sus protagonistas, Daniel Vegas y Veronika Zhuravleva.

En una charla íntima, los jóvenes intérpretes que dan vida a Bars y Polina reflexionaron sobre la importancia de abordar temáticas como el bullying escolar y la salud mental sin edulcorantes, destacando cómo el romance entre sus personajes evoluciona desde el control y la distancia defensiva hacia un refugio genuino de contención mutua en el que ambos aprenden a sanar.

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La entrevista completa con Daniel Vegas y Veronika Zhuravleva

Llenos de ilusión y alegría por hablar por primera vez con Argentina, los actores de "Tu corazón será destrozado" revelaron detalles exclusivos de cómo fue construir dos personajes rotos, así como repletos de amor cuando encuentran y descubren que hay amores que no lastiman. Además, por si esto fuera poco, Daniel Vegas reveló un detalle inédito sobre Bars, su personaje, explicando el verdadero significado de la palabra en ruso.

La historia, además, tiene un punto a favor que es cómo habla de Polina y su crecimiento emocional, teniendo en cuenta el final de la historia que le hace honor al nombre: destroza el corazón. No te pierdas todos los detalles en la nota.