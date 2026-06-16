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Los tiernos mensajes de Adrián Suar y Griselda Siciliani para su hija Margarita por su cumpleaños

Espectáculos

La expareja compartió imágenes de la infancia de su hija y le dedicó mensajes llenos de amor en una fecha muy especial.

Griselda Siciliani

Griselda Siciliani, Adrián Suar y Margarita

El cumpleaños número 14 de Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani, tuvo un lugar destacado en las redes sociales gracias a las conmovedoras publicaciones que realizaron sus padres para celebrar la ocasión.

A través de sus respectivas cuentas, ambos artistas decidieron recordar distintos momentos de la niñez de la adolescente y expresarle públicamente todo su cariño, generando una ola de reacciones entre seguidores y colegas del mundo del espectáculo.

Suar eligió una fotografía de cuando Margarita era chica para acompañar un mensaje breve pero muy significativo. "Esta nena hermosa cumple 14 años. Siempre vas a ser la nena de papá. TE AMO Margui", escribió el actor y productor, dejando en evidencia el profundo vínculo que mantiene con su hija.

Por su parte, Siciliani también recurrió a una imagen de la infancia de la joven para homenajearla en su día. Junto a la postal, la actriz publicó unas palabras cargadas de afecto: "14 años. Hija hermosa. Te amo. Siempre a tu lado".

Más tarde, la protagonista de numerosas producciones televisivas compartió además un video de Margarita cuando era pequeña, en el que se la puede ver jugando y cantando con un micrófono de juguete, una escena que despertó ternura entre quienes siguen su día a día.

La actriz complementó ese recuerdo con otra dedicatoria aún más emotiva: "Feliz cumple, Margarita mi amor. ¡La vida con vos es un planazo! Te amo y te admiro cada día más. Qué suerte que tengo de ser tu mamá".

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones familiares, los mensajes rápidamente se llenaron de comentarios, felicitaciones y muestras de cariño de parte de amigos, seguidores y figuras reconocidas del ambiente artístico.

Si bien Suar y Siciliani tomaron caminos separados en lo sentimental hace tiempo, continúan mostrando una relación cercana y cordial en todo lo relacionado con la crianza de Margarita. Los saludos compartidos por ambos volvieron a reflejar el afecto, el orgullo y la admiración que sienten por su hija en una fecha tan importante para la familia.

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