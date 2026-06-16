Los tiernos mensajes de Adrián Suar y Griselda Siciliani para su hija Margarita por su cumpleaños

La actriz complementó ese recuerdo con otra dedicatoria aún más emotiva: "Feliz cumple, Margarita mi amor. ¡La vida con vos es un planazo! Te amo y te admiro cada día más. Qué suerte que tengo de ser tu mamá".

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones familiares, los mensajes rápidamente se llenaron de comentarios, felicitaciones y muestras de cariño de parte de amigos, seguidores y figuras reconocidas del ambiente artístico.

Si bien Suar y Siciliani tomaron caminos separados en lo sentimental hace tiempo, continúan mostrando una relación cercana y cordial en todo lo relacionado con la crianza de Margarita. Los saludos compartidos por ambos volvieron a reflejar el afecto, el orgullo y la admiración que sienten por su hija en una fecha tan importante para la familia.

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