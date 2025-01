"Los Tinelli": cómo será el reality de Prime Video en el que Marcelo abre las puertas de su casa

Tal es así que, a partir de este 17 de enero, se podrán conocer aún secretos más impresionantes sobre su vida. Esto es porque en esa fecha, "Los Tinelli" estrenarán un reality en Prime Video. En el mismo contarán el día a día de su imperio. De hecho, la sinopsis oficial de este show señala: "Este docu-reality ofrecerá a las audiencias una mirada única a la vida profesional y personal del famoso presentador de televisión Marcelo Tinelli y su familia, comenzando con los preparativos para una glamorosa fiesta de fin de año en su exclusiva mansión en Punta del Este, Uruguay. "Los Tinelli", producida por LaFlia para Amazon Studios, ya tiene fecha de estreno exclusivamente en Prime Video y hasta el primer avance oficial".

En tanto, durante una entrevista con la Revista Gente, los protagonistas de esta historia contaron cómo es ser un Tinelli antes del lanzamiento de su show. Y, en definitiva, una de las cosas que revelaron fue que ser hija de Marcelo Tinelli, en especial para Juana, Candelaria y Micaela, las tres de más alto perfil, tiene más pros que contras. "Estoy muy feliz con la familia que tengo, con el papá que me tocó. La verdad que es un gran ejemplo en un montón de sentidos", explicó Juana.

Luego, Micaela agregó: "No me podría haber tocado una familia mejor, la verdad que los amo a todos... Amo ser hija de papá y tener estos hermanos que tengo y al tío, primo, que tengo, que es el Tirri". En tanto, Candelaria dijo: "Para mí como pro es en verdad la familia que me tocó. No me imagino siendo parte de otra familia. Para mí es mi familia como cualquier padre de cualquier hijo y me siento orgullosa y feliz. La verdad no tengo nada negativo".

Y de eso, además de cómo fue su conexión con Milett Figueroa, a quien conocieron como la novia de su padre, también hablarán a fondo en el reality próximo a estrenarse en Prime Video. El mismo, con todos sus episodios, se podrá ver a partir de este 17 de enero.