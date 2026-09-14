El desgarrador adiós de Candelaria Tinelli a su perrita Linda: "Nadie me amó tanto como vos"
La hija de Marcelo Tinelli compartió un sentido mensaje para despedir a su compañera de 14 años, a quien acompañó durante un delicado proceso de salud.
Candelaria Tinelli atraviesa un profundo dolor luego de la muerte de Linda, su perrita y compañera durante 14 años. La artista había compartido en los últimos meses la difícil situación que atravesaba su mascota y ahora confirmó su fallecimiento con un desgarrador mensaje en sus redes sociales.
En julio, Cande había contado que Linda había sido diagnosticada con un tumor maligno en la vejiga. Ante la gravedad del cuadro, los veterinarios le habían planteado la posibilidad de recurrir a la eutanasia para evitarle sufrimiento.
Sin embargo, la hija de Marcelo Tinelli decidió intentar una alternativa y apostó por una cirugía con la esperanza de mejorar su calidad de vida y poder compartir más tiempo juntas. Finalmente, tuvo que despedirse de quien fue una presencia fundamental en su vida.
La desgarradora despedida de Cande Tinelli
A través de Instagram, Candelaria escribió una extensa carta en la que recordó el vínculo que construyó con Linda durante todos estos años y expresó el dolor que le provoca su partida.
“Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro. Nos dijimos adiós Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos. Nadie me amó tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo”, escribió.
En su mensaje, Cande también destacó la fortaleza que tuvo Linda durante el último tiempo y aseguró que hizo todo lo posible para acompañarla hasta el final. “No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confía en mí que así va a ser”.
La despedida también incluyó a Jesús, el perro que quedó bajo el cuidado de Candelaria y que tenía un vínculo especial con Linda. “A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos”, expresó.
La artista aseguró además que, aunque su mascota ya no esté físicamente, continuará buscándola en los pequeños detalles de todos los días. “Viaja tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más. Te voy a buscar por todos lados. Voy a estar atenta a tus señales. Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito”, escribió.
En otro tramo de la carta, Cande agradeció a Linda por haberla acompañado hasta el último momento y por haber podido despedirse rodeada de amor. “Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías”.
Finalmente, Candelaria reconoció la dificultad para poner en palabras todo lo que siente y se despidió de su mascota con una promesa de amor eterno. “No caigo, y las palabras quedan muy cortas para todo lo que siente mi corazón. Nos vemos pronto mi vieji hermosa. Ojalá te reencuentres con Charly y Leon, tus primos que tanto amabas. Te amo Linda. Serás eterna en mi. En esta, y en todas las vidas que nos vuelvan a tocar juntas”, concluyó.
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