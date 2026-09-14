El desgarrador adiós de Candelaria Tinelli a su perrita Linda: "Nadie me amó tanto como vos"

En su mensaje, Cande también destacó la fortaleza que tuvo Linda durante el último tiempo y aseguró que hizo todo lo posible para acompañarla hasta el final. “No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confía en mí que así va a ser”.

La despedida también incluyó a Jesús, el perro que quedó bajo el cuidado de Candelaria y que tenía un vínculo especial con Linda. “A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos”, expresó.

La artista aseguró además que, aunque su mascota ya no esté físicamente, continuará buscándola en los pequeños detalles de todos los días. “Viaja tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más. Te voy a buscar por todos lados. Voy a estar atenta a tus señales. Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito”, escribió.

En otro tramo de la carta, Cande agradeció a Linda por haberla acompañado hasta el último momento y por haber podido despedirse rodeada de amor. “Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías”.

Finalmente, Candelaria reconoció la dificultad para poner en palabras todo lo que siente y se despidió de su mascota con una promesa de amor eterno. “No caigo, y las palabras quedan muy cortas para todo lo que siente mi corazón. Nos vemos pronto mi vieji hermosa. Ojalá te reencuentres con Charly y Leon, tus primos que tanto amabas. Te amo Linda. Serás eterna en mi. En esta, y en todas las vidas que nos vuelvan a tocar juntas”, concluyó.