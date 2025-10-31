Lourdes de Bandana volvió a los escenarios tras el incidente con su expareja: "Tropezón no es caída"

Entre el público se encontraban presentes su papá Osmar y su esposa, a quien ella llama cariñosamente mamá, quienes acompañaron a Lourdes tras la difícil situación que atravesó con su novio. En ese sentido, antes de terminar el recital, Fernández tomó el micrófono y exclamó: “Quiero decirles algo importantísimo, quizás suena cliché, un tropezón no es caída”.

Mientras tanto, García Gómez continúa detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia ejercida y el uso de narcóticos.

A pesar de que el ex de la cantante pidió la excarcelación, la Justicia rechazó su solicitud por considerar que hay riesgo de fuga y que podría entorpecer la investigación.

El accidente de Lourdes Fernández en su presentación

En medio de su show, la artista sufrió un percance que logró sobrellevar con soltura y luego se lo tomó con humor.

Mientras cantaba la canción Muero de amor por ti, la ex Bandana se agachó y al querer levantarse se cayó para atrás.

Logró apoyarse en una mano y seguir con su presentación como si nada hubiera pasado, frente al público que la aplaudía para darle ánimos.

Es por esta secuencia también que expresó la frase "un tropezón no es caída" para cerrar su show.

Al regresar a su camarín, Fernández recreó la caída frente a su equipo, mientras todos se reían. "No tengo fuerza abdominal", se lamentó.