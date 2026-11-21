"Yo iba a sus boliches gays y lo acompañaba a todos lados. La verdad es que yo tengo la mente muy abierta y si me enamoro de una persona gay me enamoro y ya está", expresó la artista.

El relato de María Fernanda Callejón sobre su noche íntima con Ricardo Fort

Aunque ya había contado algunos aspectos de su relación, fueron las preguntas de sus compañeros las que llevaron a Callejón a profundizar en una situación que hasta ese momento no había relatado públicamente.

La panelista reconstruyó una invitación que recibió para compartir una comida en la casa del empresario. Según explicó, después de tomar vino, Fort se ofreció a llevarla hasta su domicilio, pero antes le hizo un comentario que cambió el rumbo de la velada.

"Un día estábamos en su casa porque me invitó a comer, nos chupamos un vino y después me llevó a mi casa. Me dijo: '¿No me vas a invitar un café?'. Se tiró en el sillón y me dijo: 'Mirá qué buena que estás, Callejón'", rememoró la panelista.

Finalmente, Callejón contó cómo se produjo el acercamiento entre ambos mientras ella preparaba café. Su descripción provocó sorpresa en el estudio y dejó una frase que rápidamente se convirtió en el momento más comentado de la charla.

"Yo estaba batiendo el café cuando noto que viene de atrás. Me agarró y bueno... se protegió. Eso es lo que pasó. Solo voy a decir que estuvo bomba", cerró diciendo Fernanda Callejón.