Luca compartió información del afuera y quedó cerca de la expulsión de Gran Hermano

“(Luca) dijo que (Ulises) en la placa como está ahora no se va ni en pedo. ¿Qué quiere decir que no se va ni en pedo en la placa como está ahora?”, se preguntó Sandra, visiblemente molesta. Santiago coincidió en el enojo y agregó: “Capaz que no dicen, pero dan a entender”.

Luca gran hermano

La tensión sigue en aumento tras el regreso de Giuliano Vaschetto, mientras los demás aún evalúan su estrategia luego de la salida de Jenifer por la puerta giratoria. El retorno de Nano generó un gran impacto en la casa y los participantes todavía calibran sus jugadas.

Algunos no le dan crédito a nada de lo que pueda mencionar, mientras que otros, como Ulises Apóstolo, aún confían en él. Originario de Venado Tuerto, Nano podría enfrentarse a serios problemas si Big Brother confirma que ha revelado demasiada información del exterior.

En una charla en el patio, Nano discutió con Ulises sobre las estrategias que podrían tener mejor acogida afuera. “Tenemos que empezar a entender que entre nosotros nos tenemos que empezar a usar. Mucho más si creemos que va a ser una negativa”, expresó.

Giuliano continuó explicando su teoría sobre cómo manejar la próxima nominación: “Si querés un objetivo grande tenés que tratar de poner a toda la casa en placa negativa contra uno”, sostuvo. Si se acumulan más pruebas de que Nano compartió datos externos, Gran Hermano podría tomar la decisión de expulsarlo, tal como ocurrió con Jenifer.