Lucas Benvenuto destruyó a Carmen Barbieri por cuestionar sus dichos sobre Jey Mammón

A lo que Carmen agregó: "El debut de Jey Mammón fue un éxito, la gente lo aplaude de pie, la gente va a verlo y se llena el teatro... Eso ya pasó. Ricardo Canaletti ¿qué dijo la Justicia de esto?".

"Está prescripto", contestó Canaletti, a lo cual la conductora enunció con euforia: "Entonces es diario de ayer y ya está". Mientras que el panelista especialista en policiales agregó: "Es un tema histórico, no jurídico".

Carmen cerró diciendo: "¡Entonces ya está!".

Qué dijo Lucas Benvenuto sobre Carmen Barbieri

Lucas Benvenuto reaccionó a los dichos de Carmen a traves de las redes sociales:"Estaría muy bueno decirles a estas señoras que el tiempo no pasa nunca para una persona que sufrió un abuso. Que la prescripción existe es para la Justicia, que no existe para la víctima".

Y sumo: "Que no está bien poner al abusador en lugar de víctima y aplaudirlo como lo están haciendo, con las palabras que están usando. No solamente esas señoras, sino que ese señor fue el primero en hacerme una entrevista en el año 2021, el señor de jactó de decir que la prescripción no pasaba nunca para la víctima... Escucharlo decir esto, la verdad...".

También, el joven aconsejó a todos los que vivieron una situación como la que sufrió en carne propia: "El mundo no está perdido, tengamos en cuenta que son personas superficiales que están detrás de un televisor, no los escuchen. Hablá, si tenés que denunciar, hacelo. Los últimos días son muy difíciles para las personas que llevamos este tipo de luchas adelante, es un año muy difícil que sufrimos de depresión".

benvenuto sobre carmen barbieri.mp4

Benvenuto, además de hacer referencia a Carmen, mencionó a Majo Martino por la manera en la que manejaron el tema: "No está bueno lo que estas señoras dijeron, lo sabemos todos. Pero por favor, va a cambiar el año y pido más consciencia, más empatía y más respeto, no sean como esta parte de la sociedad. Son comunicadores que se están pasando de la raya y se están pasando a faltar el respeto, no solamente a mi historia y a mi persona como sobreviviente, sino a todas las personas que pasamos por esto".

Además agregó: "Es muy feo escuchar hablar así a adultos, a comunicadores, no está bien. Dicen que eran otros tiempos, no, no eran otros tiempos. Yo no fui vendido por tres vacas, a mí no me obligaron a casarme a los 13 años en los años 60 con un señor por tres vacas. No, esto pasó hace 17 años y si hubiese pasado antes, también estaba mal"-

Finalmente, el joven señaló: "Antes o después, siempre estuvo mal abusar de un niño. No sé qué tienen en la cabeza estas personas o qué, pero nunca estuvo bien, el tiempo no pasa, esto no está bien, no está bien lo que se hace. Es una locura escuchar esto, les deseo que tengan un muy feliz año. No sean como estas personas, que la lucha se puede y si tienen que hablar, hablá, denunciá".