El descargo de Lucas Benvenuto por el audio que filtró Jey Mammón

"Mucho tiempo me sentí culpable por la primera noche en la que él me viola. No me sorprende que no supiera mi edad porque él en esa época estaba deprimido y tenía una vida descontrolada", continuó, y explicó: "pedí ayuda psicológica por primera vez a los 25 años. Mi cabeza a los 14 años era un lío, venía golpeado de todos los abusos".

En cuanto a por qué hizo hincapié en los 16, el joven comentó: "desde los 14 a 16 viví una tortura psicológica, en esa época siempre fui un pedacito de carne y él me lo hacía saber, era cruel. Entonces cuando llegamos a ser novios, que fue a los 16, él se mete en el ámbito sentimental y lo sentía más grave"

"Necesito ayuda porque veo más grave lo que me hizo a los 16, que lo que hizo a los 14, y no debería ser así. Hasta ese momento todos mis abusadores habían sido más paternales y Juan me habló de amor, me hacía canciones de amor, me empezó a blanquear con amigo, yo creía que él me había aceptado"

Sobre el tono del audio, señaló: "obvio que fue irónico. Esa noche le escribí a todos mis abusadores, creo que no se me puede reprochar por mandar una nota de audio enojado con todo lo que me hicieron"

"Con todo esto me hago fuerte pero también me hago mierda, mis traumas fueron ocasionados por este cerdo pero también por todos los que me abusaron desde los 10. Todo lo que soy hoy es por mi propia reconstrucción", comentó.

También se refirió del Juicio por la Verdad, y explicó: "necesito estar bien y soltar esto de una vez. Se está hablando mucho del juicio por la verdad pero no lo quiero, yo quería un juicio de verdad".

El descargo de Lucas Bevenuto contra Jey Mammón

