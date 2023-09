La conmovedora carta de Lucas Benvenuto a su madre: "Decidí perdonarte y dejarte ir"

Con el paso de los años, en su vida adulta, Lucas pudo reconsiderar todo desde una perspectiva diferente y encontrar la capacidad de perdonar lo que habían vivido juntos.

"El día que ella fallece y, en el velorio, antes de cerrar el cajón, yo le di un beso en la frente y le dije que la perdonaba, que se podía ir tranquila. Que yo iba a estar bien y que los resultados de todo lo que había vivido, no iban a ser su culpa. Que no era su culpa ni la mía y que no podía cambiar el destino ni de ella ni el mío", expresó en su momento, con lágrimas en sus ojos.

EL IMPACTO EN LAS REDES

Su publicación recibió miles de likes, y muchos internautas se expresaron al respecto. "El amor y el perdón son lo que te hará fuerte"; "Que nada te detenga Lucas. Está bien perdonar y sonar, pero los que tengan que pagar, que lo hagan"; "Perdonaste, eso es lo más importante. Entender y aceptar es todo. La gente hace lo que puede"; "Desde hace 13 años que tenés un ángel que te cuida, guía como no tenés idea", escribieron.

Finalmente, Flor Moyano, actriz y modelo, también le dejó un mensaje de apoyo a Lucas Benvenuto: "Muchas fuerzas Lu, sos mucho más fuerte de lo que te imaginás. Te abrazo con el alma".