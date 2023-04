Lucas Benvenuto en LAM: "Denuncié abusos desde muy chico y mi familia no me creía"

"A los seis años se me dijo 'no hables, hablar de esto está mal'", recordó con dolor, al mismo tiempo que indicó cómo le afectó el accionar de sus allegados: "No aplicó en mí el dicho de que 'los niños no mienten'. Cada vez que hablé se me juzgó y era muy chiquito, entonces de ahí para adelante crecí en un entorno donde... no sé cómo explicarlo. Creo que si en tu propia familia te dicen 'no te creo', lo que viene después habla solo. Esto hizo que yo demorara mucho en entender lo que me estaba pasando", reconoció.

Al ser consultado por el momento en que advirtió que necesitaba ayuda, Benvenuto relató un episodio triste de su vida: "Llegué a terapia cuando falleció mi mamá a los 18 años, para mí eso fue una bomba y siendo adulto comprendí por mis propios métodos lo que estaba bien, lo que estaba mal y, al pedir ayuda a los 25 años, ahí ya cambió todo".

En este sentido, se refirió al proyecto de ley que nació a partir de la denuncia que el joven presentó en 2019 contra el exconductor de La Peña de Morfi y que prescribió en 2020 debido al tiempo transcurrido: "La psicóloga Mariana Barros de la Serna, el diputado Cristián Ritondo y el doctor Roberto Cazorla, ellos son los que van a llevar al Congreso esta propuesta y, bueno, nada, para mí hoy fue un día muy feliz dentro de todo lo que vengo viviendo. Me dio un poquito de esperanza y sé que no solamente me ocurre a mí, sino que hay muchas personas contentas con este primer paso. Tenemos la esperanza de que salga todo bien, porque es hora ya de que estos abusos no prescriban más", sostuvo.

Además, remarcó los efectos positivos que puede tener el proyecto en caso de convertirse en ley para aquellos niños y jóvenes que no se atreven a denunciar: "Lo más común es que seguido de una denuncia venga una prescripción y pienso en lo que se podría abrir si se aprueba esta ley. Yo creo que podría seguir buscando mi verdad, de ser así. Va a haber muchas personas que se van a animar a hablar con esto y se va a correr el sinónimo de que 'denunciar está mal, porque no vale la pena si prescribió'".

Lucas Benvenuto habla sobre el proyecto de ley que propuso: "Tenemos esperanza de que salga"