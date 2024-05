Lucas Benvenuto rompió el silencio tras la reaparición de Jey Mammón en televisión: "Increíblemente cruel"

Embed - Lucas benvenuto on Instagram: "GRACIAS POR TODOS ESOS MENSAJES .. GRACIAS POR TODA ESA CORDURA A LA HORA DE CONOCER MI HISTORIA .. GRACIAS A MI ABOGADO @drjaviermoral QUE LLEVAMOS TANTOS AÑOS EN ESTE RING DONDE SOLO INTENTAMOS BUSCAR MI VERDAD, LA VERDAD DE ESE NIÑO QUE FUI ALGÚN DÍA Y SIN DUDAS, EN EL ADULTO QUE ME CONVERTÍ HOY .. PORQUE YO SIEMPRE QUISE MI VERDAD PARA PODER SANAR ! Hoy la vida me está dando otras herramientas para sanar todo el daño que otros adultos “responsables” me causaron. Cuáles son esas herramientas que tengo hoy en día ? EL AMOR No se preocupen por mí como les dije en el video .. ME SIENTO INMENSO , PLENO Y DISPUESTO A BUSCAR SANAR .. desde otro lado. Nunca te olvides … YO, SÍ TE CREO." View this post on Instagram A post shared by Lucas benvenuto (@lucasbenvenutoo)

Y sumó: “No se preocupen, yo desde hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida”.

“Imagínense si después de todo lo que peleé, tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida, como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, sostuvo.