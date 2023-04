Lucas Benvenuto tomó una tajante decisión tras el regreso de Jey Mammón

Tras denunciar a Jey Mammón por abuso sexual y corrupción de menores, Lucas Benvenuto decidió dejar de exponerse en los medios por un tiempo. Así lo confirmó Mariana Brey en Socios del Espectáculo: “Hablé con Lucas Benvenuto la semana pasada. No sé si pudo haber cambiado de idea a partir de la llegada de Jey Mammon a la Argentina, pero hasta la semana pasada, lo que me decía Lucas es que se va a ‘guardar’ un tiempo largo, me habló de meses”.