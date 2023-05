Lucas Benvenuto volvió a hablar tras la aparición de Jey Mammón: "Es una falta de respeto"

"Se destaca a una persona, olvidándose de la lucha que tuve en la Justicia durante muchos años", remarcó, visiblemente angustiado por la repercusión que su denuncia vuelve a cobrar en los medios.

La PALABRA de LUCAS BENVENUTO, el DENUNCIANTE de JEY MAMMÓN

En esa entrevista, Lucas manifestó que no quiere volver a dar notas para hablar de la denuncia contra Jey. "Yo no voy a hablar más. Ya dije lo que tenía que decir", enfatizó.

Por otro lado, este martes en LAM, Yanina Latorre reveló que se comunicó con el joven, quien le expresó que está pasando por días muy difíciles. "Está muy triste. Siente mucha culpa de hablar. 'Me siento con culpa. La misma culpa que sentía cuando era chico . Ahora me tengo que ir a trabajar y la vida continúa, ¿cómo hago?', me dijo", concluyó la angelita.