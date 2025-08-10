Lucía Galán habló de su relación con Diego Maradona en la mesa de Mirtha
Durante su visita a la mesa de Mirtha Legrand, la cantante fue indagada sobre el vínculo que tuvo con el ex futbolista. Los detalles.
Mirtha Legrand recibió en su mesa de sábado por la noche a los actores Martín Bossi y Laurita Fernández -protagonistas de la obra La cena de los tontos-, Eugenia Tobal y los cantantes Joaquín y Lucía Galán del dúo Pimpinela. Y si bien todos tuvieron la oportunidad de hablar en sus respectivos momentos, las preguntas más incisivas fueron para la cantante, especialmente cuando le tocó hablar sobre su relación con Diego Maradona.
La cantante fue consultada por Mirtha Legrand sobre su relación con Diego Maradona de forma muy directa: "Maradona se enamoró de vos". Lo cierto es que Lucía Galán y el ex futbolista mantuvieron una relación entre 1982 y 1983 de la cual se habló en varias ocasiones recientemente. Es por eso que la Chiqui quiso conocer la opinión de una de las integrantes del dúo Pimpinela.
Ante las palabras de Mirtha, Lucía soltó y a modo de broma "vamos a un corte". En tanto, Martín Bossi, otro de los invitados, espetó: "Me encanta Mirtha por dónde estás yendo, me parece que tenemos que seguir un rato más". Así fue cómo Galán comenzó a hablar de su vínculo. "Se habló mucho hace muchos años sobre nuestra relación", pero más allá de esto, después la conductora quiso cambiar de tema.
"¿Cantó una canción con ustedes?", le preguntó a Lucía y a Joaquín, su hermano, también presente en la mesa. "Cantó una canción con nosotros: Querida amiga, la de las madres", contó Lucía. Aún así, después fue mucho más allá y aclaró todo sobre su relación: "Fue una época linda, los dos éramos muy chicos y pasamos momentos muy importantes".
Tras esto, agregó: "Bueno, él fue alguien especial. Después bueno, se terminó". Por tanto, Mirtha quiso saber cuánto duró su relación. "Duró un tiempo", contó la artista con una respuesta acotada con la que la Chiqui notó que Galán no quería hablar del tema. "No, es que yo respeto mucho a su familia", dijo ella. Aún así, después soltaron un tema mucho más serio.
"Yo sé que cuando murió, alguien te pidió que no fueras al velatorio, ¿es cierto?", preguntó Legrand sin tapujos. En tanto, Lucía respondió y aclaró cómo fueron los hechos: "Yo pregunté y no se daban las condiciones, entonces no quise meterme ni nada, preferí respetar". Por lo tanto, Lucía explicó: "Por eso no hablo del tema, porque respeto mucho a los hijos y a Claudia, con quien nos vimos varias veces".
Aún así, tras estas declaraciones, cambiaron rotundamente de tema hablando del presente tanto de Lucía como de su hija, Rocío quien se casa el próximo año.
