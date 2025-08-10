Lucía Galán habló de su relación con Diego Maradona en la mesa de Mirtha

"Yo sé que cuando murió, alguien te pidió que no fueras al velatorio, ¿es cierto?", preguntó Legrand sin tapujos. En tanto, Lucía respondió y aclaró cómo fueron los hechos: "Yo pregunté y no se daban las condiciones, entonces no quise meterme ni nada, preferí respetar". Por lo tanto, Lucía explicó: "Por eso no hablo del tema, porque respeto mucho a los hijos y a Claudia, con quien nos vimos varias veces".

Aún así, tras estas declaraciones, cambiaron rotundamente de tema hablando del presente tanto de Lucía como de su hija, Rocío quien se casa el próximo año.