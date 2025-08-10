"Completa anomalía": Javier Milei ya es el presidente con más renuncias desde 1983

Ministerio de Economía: Con más de 40 bajas, es la cartera más golpeada.

Ministerio de Capital Humano: Registró más de desplazamientos.

Jefatura de Gabinete: Sumó casi una veintena de salidas.

La sangría en el equipo de Caputo

En la última semana, el Ministerio de Economía volvió a ser el epicentro de las salidas, con la renuncia de tres funcionarios clave en el área de producción, en medio de una reestructuración de la cartera:

Esteban Marzorati: Secretario de Industria y Comercio.

Marcos Ayerra: Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME).

Santiago Migone: Subsecretario de Gestión Productiva.

Si bien la versión oficial atribuye las salidas a una "optimización de la estructura", las renuncias se suman a una larga lista de funcionarios que abandonaron el Palacio de Hacienda en el último año y medio.

Diana Mondino sobre el rol de Javier Milei en $LIBRA: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

A nueve meses de su renuncia, la excanciller Diana Mondino reapareció esta semana en una entrevista en inglés que le concedió a la cadena Al Jazeera en la que intentó defender al presidente Javier Milei en el caso $LIBRA diciendo que el mandatario tiene pocas luces, o bien "es algún tipo de corrupto".

"No, porque el sistema de Justicia...", venía explicando la excanciller de Javier Milei antes de que su entrevistador le remarcara la cuestión con un: "¿Usted cree que Javier Milei debería haber tuiteado un link a una criptomoneda?".

"No, he should not have linked than that", contestó la otrora canciller argentina en lo que podría ser interpretado como una negativa a la idea de que el Presidente de un país se meta de lleno en el negocio de promocionar inversiones en criptomonedas.

"Creo que alguien le contó sobre eso y él pensó que era una buena idea...", intentó explicar la exfuncionaria de Javier Milei, pero su entrevistador apuntó que "alguien hizo dinero" gracias a la fallida inversión de miles de personas en criptomonedas y que "U$S 250 millones desaparecieron" en el proceso.

"¡Exacto! Entonces hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es algún tipo de corrupto. Vos elegís. Yo no sé", retrucó una resuelta Diana Mondino ante la mirada atónita del público.

"Creo que puedo hablar por la audiencia cuando digo wow, es la primera vez en la noche que Diana Mondino dice que Javier Milei es o corrupto o estúpido", sentenció el entervistador.

"¡No!", lo corrigió la otrora canciller, que presentó su renuncia al Gabinete de Javier Milei en octubre de 2024 tras votar en la ONU a favor de que Estados Unidos levante el embargo de décadas que mantiene sobre Cuba.

La entrevista de esta semana, en la cual también intentó defender la verborragia del Presidente diciendo que no le tiene que gustar su discurso porque no se va a casar con él, podría haber alejado del todo a Diana Mondino de las filas del Gobierno de Javier Milei.