Lucía Puenzo recordó a su padre Luis Puenzo con un emotivo mensaje: "Te amamos, Luigi"

La muerte de Luis Puenzo sigue generando conmoción en el mundo de la cultura. En las últimas horas, fue su hija, la también cineasta Lucía Puenzo, quien lo despidió públicamente con un sentido posteo en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Lucía compartió una serie de fotos junto a su padre, repasando distintos momentos de sus vidas, y acompañó las imágenes con una frase breve pero cargada de emoción: “Te amamos, Luigi”.