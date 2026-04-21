Lucía Puenzo recordó a su padre Luis Puenzo con un emotivo mensaje: "Te amamos, Luigi"
La directora compartió fotos inéditas junto a su padre tras su muerte y lo despidió con un mensaje que conmovió al mundo del cine argentino.
La muerte de Luis Puenzo sigue generando conmoción en el mundo de la cultura. En las últimas horas, fue su hija, la también cineasta Lucía Puenzo, quien lo despidió públicamente con un sentido posteo en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Lucía compartió una serie de fotos junto a su padre, repasando distintos momentos de sus vidas, y acompañó las imágenes con una frase breve pero cargada de emoción: “Te amamos, Luigi”.
El mensaje rápidamente generó repercusión y se llenó de comentarios de figuras del ambiente artístico, colegas y seguidores que se sumaron al homenaje para uno de los nombres más importantes del cine argentino. Luis Puenzo falleció recientemente, dejando un legado fundamental tanto a nivel nacional como internacional. Director, guionista y productor, fue una figura clave en la historia del cine argentino.
Su obra más emblemática, La historia oficial, marcó un antes y un después: no solo abordó el impacto de la última dictadura militar, sino que además se convirtió en la primera película argentina en ganar el premio a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar. A lo largo de su carrera, Puenzo desarrolló una filmografía comprometida, con fuerte mirada social y reconocimiento internacional, consolidándose como uno de los grandes referentes del cine latinoamericano.
Por su parte, Lucía Puenzo construyó una trayectoria destacada como directora y escritora, con un estilo propio y temáticas contemporáneas. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra XXY, una película que recibió múltiples premios y abordó con sensibilidad temas de identidad de género, además de El médico alemán (también conocida como Wakolda), que logró gran repercusión internacional.
Con una carrera consolidada, Lucía es considerada una de las voces más relevantes del cine argentino actual, continuando —aunque con impronta propia— el legado artístico de su padre.
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