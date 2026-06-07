El homenaje de Taty Almeida a Indio Solari: "Seguirás siempre presente"

Para dar por concluido su testimonio, la referente de Línea Fundadora volvió a manifestar su convicción de que la figura del compositor se mantendrá inalterable en la memoria del pueblo, superando la barrera de su desaparición física. "No te voy a despedir porque vos seguirás siempre presente, siempre vivo. A traés del legado que nos dejás". El Indio Solari, presente. Ahora y siempre", sentenció de manera rotunda Almeida en el cierre de su dedicatoria.

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El mensaje de despedida de Taty Almeida pic.twitter.com/0a5UB6765f — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) June 7, 2026

La profunda reflexión del Indio Solari sobre el riesgo de vivir

Por su parte, la agrupación H.I.J.O.S. complementó el homenaje audiovisual sumando valiosas reflexiones que el propio Solari había expresado en vida respecto de su filosofía cotidiana. "La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. El algodón está haciendo daño en esa vida", sostenía el músico en la grabación recuperada, donde asimismo advertía: "La vida tiene que estar expuesta. Desgraciadamente, entiendo que en este caos que hay, se corre peligro".

El cierre del emotivo video institucional rescató las últimas apreciaciones del Indio, las cuales sirvieron para coronar las palabras que previamente le había dedicado la activista: "Yo también aprendí en esta cultura que parte de vivir es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo. Es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia"