El jugado look que eligió Luciana Salazar para ir a ver a la Selección Argentina a Miami
Luciana Salazar, modelo y empresaria, deleitó a todos en el Hard Rock Stadium, en la previa al partido de la Albiceleste con Cabo Verde.
Además de buen fútbol y pasiones encendidas, el Mundial 2026 no hace más que dejar perlitas dignas de ser contadas. Una de ellas fue protagonizada este viernes por Luciana Salazar, la modelo y empresaria que ha sabido conquistar muchos corazones en los 2000's y que dijo presente en el duelo de la Selección Argentina.
Mientras el conjunto que dirige Lionel Scaloni se preparaba para salir al campo de juego, Luly aguardaba ansiosa en la tribuna, con un look súper jugado que no pasó inadvertido. Botas de caña alta de jean y un short del mismo material fueron el acompañamiento de una parte superior caracterizada por las transparencias.
Obviamente, su parte delantera no podía verse, ya que unas minúsculas banderas argentinas la tapaban.
¿Nueva cábala? Dibu Martínez recuperó un look icónico antes del duelo con Cabo Verde
Las cábalas forman parte del ADN del fútbol argentino y, cuando la Selección Argentina afronta un partido decisivo, cualquier detalle adquiere un significado especial. En la antesala del encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia por una elección estética que despertó inmediatamente el entusiasmo de los hinchas.
El arquero decidió recuperar el mismo look que había exhibido durante la inolvidable campaña que terminó con la obtención del título en Qatar 2022. Como suele hacerlo antes de compromisos importantes, el marplatense pasó por la peluquería para renovar su imagen. Sin embargo, esta vez no eligió un diseño cualquiera.
Además de retocarse el corte de cabello, volvió a incorporar un detalle que ya quedó asociado para siempre a uno de los momentos más gloriosos de la historia del seleccionado argentino: la bandera celeste y blanca pintada sobre el lateral izquierdo de la cabeza. Ese mismo estilo había aparecido durante la fase eliminatoria del Mundial de Qatar y ahora reapareció justo antes del inicio de otra serie de cruces mano a mano.
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