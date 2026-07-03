El jugado look que eligió Luciana Salazar para ir a ver a la Selección Argentina a Miami

Además de retocarse el corte de cabello, volvió a incorporar un detalle que ya quedó asociado para siempre a uno de los momentos más gloriosos de la historia del seleccionado argentino: la bandera celeste y blanca pintada sobre el lateral izquierdo de la cabeza. Ese mismo estilo había aparecido durante la fase eliminatoria del Mundial de Qatar y ahora reapareció justo antes del inicio de otra serie de cruces mano a mano.

Todo listo para los 16avos de final: el look de Dibu Martínez para el choque ante Cabo Verde pic.twitter.com/DDFCYAjEME — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026